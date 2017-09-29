  • 29 EYLÜL 2017, CUMA

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'15 yılda hayal dahi edilemeyen yatırımları gerçekleştirdik'

Elvan, "Türkiye'nin imarında gerçekten son 15 yılda hayal dahi edilemeyen yatırımları gerçekleştirdik. 80 yılda yapılandan daha fazlasını bu 15 yıla sığdırdık." dedi.

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15 yılda hayal dahi edilemeyen yatırımları gerçekleştirdik

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, AK Parti Silifke İlçe Kogresinin yapıldığı Halk Eğitim Toplantı Salonu'ndaki konuşmasında, Yörükler diyarı Silifke'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

AK Parti'nin, gücünü milletten alan bir parti olduğunu belirten Elvan, "Milletimiz bize rotamızı çizdi, biz de o rota, istikamette gidiyoruz. Bugüne kadar önümüze inanılmaz engeller çıkarıldı. Çünkü birileri şundan rahatsızdı. Milletin dediğinin olmasını istemiyorlardı. Ama AK Parti iktidara geldi ve millet bu ülkeyi yönetmeye başladı. Gerçek anlamda milli irade AK Parti dönemiyle Recep Tayyip Erdoğan ile oldu." diye konuştu.

AK Parti öncesi dönemlerde siyasetçilerin zor anlarında masayı, makamı birilerine teslim edip gittiklerini anlatan Elvan, şöyle konuştu:

"Hatta hatırlayınız 'şapkamı alır giderim' dendiğini. Ama 15 Temmuz darbe girişimi karşısında adam gibi adam Recep Tayyip Erdoğan, şapkasını alıp gitmedi. Bu milletle birlikle o darbecilere, FETÖ'cülere karşı mücadele verdi. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere hep hakkın ve haklının yanında olmaya çalıştık. Hep mağdurun yanında olmaya, destek olmaya çalıştık. Türkiye büyüdükçe, güçlendikçe bizim düşman sayımız da bizimle uğraşanların sayısı da arttı. Çok önemli bir süreçten geçiyoruz. Bu süreç bir beka meselesi. Bunu çok açık ve net söylüyorum."

"15 yılda hayal dahi edilemeyen yatırımları gerçekleştirdik"

Milletin yürüyüşünü durdurmak isteyenlerin, her zaman yenilmeye mahkum olduğunu ifade eden Elvan, şöyle devam etti:

"İşte İstiklal Harbimiz. Arkasından 15 Temmuz darbe girişimi karşısında bu milletin duruşu. Böyle bir hadise ne Türkiye'de ne de dünyada yaşanmadı. Düşünün ülkeyi bölmeye, parçalamaya çalışanlar kendi silahlı kuvvetlerimizin silahlarını millete doğrultarak bu milleti, ülkeyi bölmeye parçalamaya çalıştılar. Ama başaramadılar. Çünkü adam gibi adam Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, siz kardeşlerim, milletimiz vardı. Başaramadılar, bundan sonra da başaramayacaklar. Bu ülkede başka bayrak dalgalandırmak isteyenlerin, kıblesi başka olanların, bayrağı başka olanların, hainlerin, işbirlikçilerin, Türkiye düşmanlarının hesabını dün görmüştük, bundan sonra da görmeye devam edeceğiz. İsterse bütün hainler, karanlık çevreler bir araya gelsin her birini teker teker bertaraf edip ülkemizin önünü açacağız. Bu konuda size olan güvenimiz sonsuz."

Hızlı trenler, bölünmüş yollar, barajlar yaptıklarını vurgulayan Elvan, "Türkiye'nin imarında gerçekten son 15 yılda hayal dahi edilemeyen yatırımları gerçekleştirdik. 80 yılda yapılandan daha fazlasını bu 15 yıla sığdırdık." dedi.

Etiketler: Lütfi Elvan, Kalkınma Bakanlığı, Silifke, AK Parti
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