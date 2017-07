'15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız'

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, "Milletler sadece sevinçlerini hatırlamakla değil, aynı zamanda üzüntülerini, kederlerini hatırlamakla da ayakta kalırlar. Onun için 15 Temmuz 2016'yı, bu ihaneti hiç unutmayacağız, unutturmayacağız." dedi.

Kurtulmuş, Fatsa Hükümet Konağı önünde düzenlenen "15 Temmuz Destanı" programında yaptığı konuşmada, Anadolu topraklarının tarih boyunca büyük ihanetler gördüğünü, Türkiye'nin atılım yaptığı her dönemde bununla karşılaştığını ifade etti.

Türkiye'nin yakın tarihinin, önünün kesildiği bu ihanetlerle dolu olduğunu belirten Kurtulmuş, geçmiş dönemde yapılan darbelere ve bunun ardından ülkede yaşananlara dikkati çekti.

Kurtulmuş, 15 Temmuz 2016'nın, Anadolu topraklarının gördüğü en büyük, en kapsamlı, en hainane tezgahlarla planlanmış bir darbe teşebbüsü olduğunu belirtti. Türkiye'de yaşanan darbelerin içerisinde ilk kez 15 Temmuz'daki darbe girişiminde uçaklarla halkın üzerine bombalar atıldığını, helikopterlerden insanların üzerine ateş açıldığını anlattı.

"Bu ihaneti hiç unutmayacağız ve unutturmayacağız" ifadesini kullanan Kurtulmuş, "Milletler sadece sevinçlerini hatırlamakla değil, aynı zamanda üzüntülerini, kederlerini hatırlamakla da ayakta kalırlar. Onun için 15 Temmuz 2016'yı, bu ihaneti hiç unutmayacağız, unutturmayacağız." diye konuştu.

Darbe teşebbüsünü planlayanların, güç ve kuvvet verenlerin sadece tesadüfü bir plan içerisinde olduklarının sanılmaması gerektiğini vurgulayan Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Her şey çok iyi planlanmış, sokağa o şekilde askerler salınmış, uçaklara o şekilde yol verilmişti. Her şey tamamdı. Cumhurbaşkanımız hakkında yapacakları gazete, televizyon haberleri dahi hazırdı. Her şeyi hesapladılar. Eğer darbe yapılsaydı hemen ertesi gün sapır sapır dünyanın bütün devleti de bu darbeyi tanıyacaklardı. Nasıl başka yerde darbe yapan diktatörleri tanıdılarsa Türkiye'deki bu darbeyi de tanıyacaklardı. Hesapları yaptılar bir tek şeyi unuttular, bu milletin inancını, Allah'a olan bağlılığını ve bu milletin şehadete olan tutkusunu unuttular."

Kurtulmuş, geçmişte nice kahramanlıklar yaşandığını anlatarak, "15 Temmuz’da tarihe altın harflerle yazılmış kahramanlık destanını unutturmayacağız. Bu, Türkiye'nin şeref levhası olan tarihlerden birisidir." değerlendirmesinde bulundu.

Programa, Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş'un yanı sıra Ordu Valisi Seddar Yavuz, AK Parti Ordu Milletvekili Ergün Taşcı, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Yavuz Ünal ve çok sayıda Fatsalı katıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Osman Şahin ve davetli hafızlar, şehitler için Kur'an-ı Kerim okudu, dualar edildi.