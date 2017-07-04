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'15 Temmuz'u unutmadık, unutturmayacağız'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ünal, '15 Temmuz'un önemi, kıymeti ve 15 Temmuz gecesi bu milletin nasıl bir destan yazdığını unutmadık, unutturmayacağız.' dedi.

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15 Temmuzu unutmadık, unutturmayacağız

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, 15 Temmuz'u anma programlarına ilişkin yaptığı açıklamada,"Ne kadar perdelenmek, itibarsızlaştırılmak istense de 15 Temmuz'un önemi, kıymeti ve 15 Temmuz gecesi bu milletin nasıl bir destan yazdığını unutmadık, unutturmayacağız. Birilerinin 15 Temmuz'u itibarsızlaştırmasına müsaade etmeyeceğiz. 'Kontrollü darbe', 'Başarısızlığa mahkum edilmiş darbe' gibi ifadeler üzerinden 15 Temmuz'un birileri tarafından bölünmesine, perdelenmesine, itibarsızlaştırılmasına izin vermeyeceğiz." dedi.

"AK Parti olarak 81 ilde etkinliklere katılacağız"

Ünal, şöyle devam etti:

"AK Parti olarak 15 Temmuz'a ilişkin 11 Temmuz günü 81 ilde etkinliklere katılacağız."

"AİHM'in de bu konuda vereceği karar şimdiden bellidir"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal, CHP'nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) başvurusuna ilişkin, "YSK kararlarının sonuçları son derece kesin ve açıktır. Anayasa Mahkemesinin bu konuda verdiği karar son derece açıktır. AİHM'in de bu konuda vereceği karar şimdiden bellidir. CHP, Türkiye'nin sorun alanları üzerinden istismar siyaseti, maalesef Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'sinin bir alışkanlığı bu, yapmaya devam ediyor ve devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Etiketler: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü , 15 Temmuz darbe girişimi
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