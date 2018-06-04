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15 Temmuz'da Yunanistan'a sığınan 4 darbeci daha serbest bırakıldı

Yunanistan, FETÖ'cü darbecilerden kaçak olan son 4 darbeciyi daha geçen hafta gizlice serbest bıraktı.

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15 Temmuzda Yunanistana sığınan 4 darbeci daha serbest bırakıldı

Yunanistan, 15 Temmuz darbe girişiminde yer alan FETÖ mensuplarını koruyup kollamanın boyutunu yeni bir aşamaya taşıdı.

Kaçak darbeciler Süleyman Özkaynakçı ve Ahmet Güzel'in ardından, 2 darbeci daha 18 aylık azami gözaltı süresinin dolmasıyla serbest kalmıştı.

Geçen hafta da geriye kalan diğer 4 darbeci sessiz sedasız serbest bırakıldı.

Tamamı serbest kalan darbeciler aynı evde sıkı güvenlik önlemleri altında kalıyor. 

Yunan Danıştayı, Mayıs sonunda darbecilerden Süleyman Özkaynakçı'ya iltica hakkının verilmesine hükmetmişti. Karar, diğer 7 darbeci için de emsal olarak gösterildi.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Yunanistan'a kaçan 8 darbeci FETÖ'cü için Türkiye 3 kez iade talebinde bulunmuş ancak reddedilmişti. 

Kaynak: TRT Haber

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