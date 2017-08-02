15 Temmuz'da Taksim'e çıkan askerlerin yargılandığı davada 7. duruşma

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminde, Taksim Meydanı'nın işgali sırasında 39 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan olaylara ilişkin 11'i tutuklu, 4'ü firari 99 sanığın yargılandığı davanın 7'nci duruşması başladı.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesince, Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki binada görülen duruşmaya, 11 tutuklu sanık ile avukatları katıldı.

TBMM adına avukat Levent Bingöl, Milli Savunma Bakanlığını temsilen avukat Gökhan Öztürk ile Başbakanlık avukatı Ahmet Furkan Kayan'ın da hazır bulunduğu duruşmayı, 15 Temmuz gazileri ile bazı vatandaşlar da takip ediyor.

Duruşmada, 15 Temmuz'da vatani görevini yapan ve tutuksuz yargılan erlerin Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) ifadeleri alınıyor.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, 15 Temmuz'da darbeci askerlerce Taksim Meydanı'nın kontrol altına alınmaya çalışılması ve çıkan olaylarda 39 kişinin yaralanmasına ilişkin hazırlanan 226 sayfalık iddianamede, 11'i tutuklu 99 sanık bulunuyor.

Yargılanan 99 sanığın, ''Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme, TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme'' suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ve ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan, 5 yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.

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