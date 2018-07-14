15 Temmuz'da Sabiha Gökçen'de yaşananlara ait yeni görüntüler

15 Temmuz 2016 saat 23.30 suları. Maltepe 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan 8 zırhlı araçla çıkan darbeci askerler, Sabiha Gökçen Havalimanı yakınlarına ulaştı. Buradaki trafik yoğunluğu ve halkın toplanmaya başlaması üzerine zırhlı araçların bir kısmı bariyerleri aşarak karşı şeride geçti ve buradan ilerlemeye devam etti.

Emniyet güçleri tarafından havalimanı nizamiyesine 100 metre kala zırhlı araçlar durduruldu. Vatandaşlar, darbeci askerlere müdahale etti.

Polis tarafından teslim olmaları yönünde uyarı yapıldı. Tanklarda bulunan darbecilerden bir kısmı havaya ateş açtı. Güvenlik koridoru oluşturularak ve müdahale edilerek zırhlı araçlardaki darbeci askerler saat 03.00 sıralarında yakalandı.

FETÖ'nün Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yaşananlara ait yeni görüntüler 15 Temmuz darbe girişiminin ikinci yıl dönümünde ortaya çıktı.

Taksicilerin çektiği görüntülerde darbe akşamı tankların halk tarafından teslim alınması kameralara yansıdı. Diğer görüntülerde ise Sabiha Gökçen Havalimanı'nı ele geçirmek için gelen tankların mühimmatının çıkarılması yer alıyor. Tankın içinden mühimmat polisler eşliğinde çıkartılıyor.

"Sabiha Gökçen'e 8 tank ile geldiler"

15 Temmuz günü darbeci askerler 8 tank ile Sabiha Gökçen Havalimanı'nı işgal etmek için geldi. Darbeci askerlere rağmen araçlarıyla Sabiha Gökçen Havalimanı'nı girişini kapatıp tankların içeri girmesini engelleyen Sabiha Gökçen Havaalanı Taşıma ve İşletme Kooperatifi (SAWKOOP) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çavuş o anları şöyle anlattı:

"15 Temmuz günü Trabzon'dan İstanbul'a seyahat ediyordum. Taksici bir arkadaşımız Maltepe kışlasından tankların çıktığını ve köprüye gittiğini söyledi. Bunun üzerine Sabiha Gökçen Havalimanı Emniyet Müdürlüğü'nü aradım. Tankların havalimanına döndüğünü söylediler. Ben de havalimanı kapılarının kapatılması talimatını görevli arkadaşlarıma ilettim. Kooperatifimiz bünyesinde TIR'lar ve kamyonlar ile kapıyı kapattık. 8 tankla geldiler. Biz kapıyı kapattığımız zaman Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Başbakanımız bir açıklama yapmamışlardı."

"İstanbul'da tek giremedikleri yer Sabiha Gökçen oldu"

Gelen 8 tankın havalimanına giremediğini söyleyen Çavuş, şunları söyledi:

"Daha sonra arkadaşlarım beni tekrar arayarak tankların TIR'ları ezip geçeceğini söylediler. Ben de hemen TIR'ların yakılması talimatını verdim. Biz olayı geciktirdik. Daha sonra Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Başbakanımız açıklama yaptılar. Halkımız da geldi. Haliyle havalimanı içerisine girmelerini önledik. Atatürk Havalimanı kuleye kadar ele geçirilmişken Sabiha Gökçen Havalimanı'nın içerisine 8 tank girmemiştir. Bizim burada erken davranmamız neticesinde havalimanına 100 metre kala tankları durdurmuş ve bunu önlemiş olduk. Dört gün boyunca araçlarımız havalimanı girişinde beklediler. 17 gün boyunca araçlarımız kapıda nöbet beklemiştir. Taksici personelimiz ise 3 vardiya sistemiyle 7 gün 24 saat nöbet beklemişlerdir. Nihayetinde bu durumu atlattık. İstanbul'da tek giremedikleri yer Sabiha Gökçen Havalimanı oldu."

100 binler Sabiha Gökçen'e geldi

Sabiha Gökçen Havalimanı'na 100 binlerce insanın geldiğini belirten Ahmet Çavuş, bir ara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şehit edildiğine inandığını söyledi.

Çavuş, ilk günkü gibi aklında olan o tarihi günü şu sözlerle anlattı:

"Ben bu kararı verirken tanklar daha Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelmemişlerdi. Tamamıyla devletimize ve milletimize karşı yapılan bu hareketin karşısında ben de bir şeyler yapmak istedim. Elimdeki imkanlar TIR'la ve kamyonlarla kapıyı kapatmaktı. Ben de kapıyı kapattırdım. Haliyle havalimanına girmeleri engellenmiş oldu. Arkasından halkımız da geldi. 100 binlerin geldiği söylendi bana. Ben havalimanı kapısının kapatılması kararını verdiğimde Cumhurbaşkanımızın şehit edildiğine inanmıştım."

"Halk gelince tanklar ele geçirildi"

Çavuş, emniyetin içerisindeki FETÖ'cülerin kendilerine sıkıntı çıkardığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Ben bunun FETÖ darbesi olduğuna inanıyordum. Tanklar geldiği zaman daha halkımız gelmemişti. Biz işi geciktirdik. Halkımız buraya geldi. Halkımız buraya geldiği zaman tanklar ele geçirildi ve darbeci askerlerin hepsi teslim alındı. Darbeden sonraki pazartesi günü bir kurum tarafından denetlemeye geldiler. Salı günü başka bir kurum daha denetlemeye geldi. İlginçtir. O kurumlar halka o zamanlar hizmet vermezken bizi denetlemeye geldiler. Emniyetin içerisindeki FETÖ'cüler bize sıkıntılar çıkardılar ve daha sonra bunlar tutuklandılar."

Kaynak: DHA