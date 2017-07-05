  • 05 TEMMUZ 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » '15 Temmuz'da milletimiz kale gibi sağlam durdu'

'15 Temmuz'da milletimiz kale gibi sağlam durdu'

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, "15 Temmuz'da Türkiye'yi ve Türk milletini sindireceğiz zannettiler ama milletimiz kale gibi sağlam durdu'' açıklamasında bulundu.

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15 Temmuzda milletimiz kale gibi sağlam durdu

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Türkiye Satranç Federasyonu tarafından bir otelde düzenlenen, şehit çocuklarına yönelik "Kale Gibi Gelecek" Satranç Eğitim Projesinin açılış töreninde konuştu.

Konuşmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Eşi Emine Erdoğan'ın sosyal sorumluluk projelerindeki duyarlılıklarının ve liderliklerinin Türkiye'ye güç verdiğini belirten Kaya, projeyle şehit çocuklarına, satrancın yanı sıra sabır ve her hamleye yeni bir hamleyle karşılık verecek zekanın öğretileceğini anlatan Kaya, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaya, geçmişte olduğu gibi gelecek nesillerin de kale gibi sağlam bir iradeyle ülkelerinin istikbalini ve istikametini çizeceğini belirterek, şöyle devam etti:

"Tarih boyunca bu coğrafyayı bir satranç tahtası olarak görenler her zaman benzer hamlelerle fakat farklı piyonlarla karşımıza çıktılar. Milletimizin istiklaline sahip çıkan o asil mücadelesi karşısında her zaman aynı akıbetle karşılaştılar. 15 Temmuz'da da daha önceki her hamlelerinde olduğu gibi 'Bu kez başaracağız, bu sefer Türkiye'yi ve Türk milletini sindireceğiz' zannettiler. Ama milletimiz yine kale gibi sağlam durdu, istiklaline ve istikbaline sahip çıkarak hamlelerini bozdu. Bundan sonra da hangi piyonu kullanırlarsa kullansınlar, başaramayacaklar. Bu ülke, bu millet asla mat olmayacak."

"Satrancın Türk kültüründe de özel bir yeri var" 

Bakan Kaya, satrancın Türk kültüründe de özel bir yeri olduğuna işaret ederek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gittiği her yerde çocuklara satranç takımı hediye etmesi ve çocukların da bu hediyeleri büyük bir heyecanla karşılamasının çok anlamlı olduğunu söyledi.

Kaya, "İnşallah bu projeyle de şehitlerimizin bize emaneti olan çocuklarımız satrançla geleceğe bakacak, hem kendilerinin hem de ülkelerinin istikbaline yönelik hamleleri şimdiden planlamış olacaklar. Bu vesileyle, 'Kale Gibi Gelecek' Satranç Eğitim Projesinin ülkemiz için, çocuklarımız için, geleceğimiz için hayırlı olmasını diliyor, tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum." şekilde konuştu. 

Etiketler: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, 15 Temmuz darbe girişimi
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