Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, AK Parti Gaziantep milletvekilleri Canan Candemir Çelik, Nejat Koçer ve Mehmet Erdoğan ile Yeşilkent Mezarlığı'ndaki şehitlikte, 15 Temmuz'da Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan saldırıda şehit olan polis memuru Mehmet Demir için düzenlenen törene katıldı.

Burada İl Müftüsü Ahmet Çelik dua etti ve Demir'in mezarına karanfil bırakıldı.

Törenin ardından diğer şehit mezarlarını da ziyaret ederek, karanfil bırakan ve dua eden Şimşek, şehit yakınlarına da başsağlığı dileklerini iletti.

Şimşek, gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm şehitlerin mekanlarının cennet olmasını diledi.

Kabir ziyaretleri gerçekleştirerek şehitler için dua ettiklerini ifade eden Şimşek, 15 Temmuz'daki gibi her vesileyle vatan için şehit düşenlere 80 milyonun minnettar olduğunu vurguladı.

Şimşek, şehitlerin 80 milyonun evladı olduğunu belirterek, "Kalbimiz buradaki tüm annelerle beraber atıyor. Şehitlerimizi asla unutmadık, unutmayacağız. Buradaki kardeşlerimiz, bu millet, vatan ve bayrak için en büyük fedakarlığı yaptılar. Bizler, ülke ve milletçe güçlü şekilde bir ve beraber olarak emaneti en güçlü şekilde ileriye taşımalıyız." dedi.

Şehit ailelerine sabır dilen Şimşek, şöyle devam etti:

"Milletimizin başı sağolsun. Bir daha asla ülkemiz ve milletimiz 15 Temmuz'u yaşamasın, yaşamayacak. Gereken her şey yapıldı. Gerekli reformlar ve adımlar atıldı ama en önemlisi, milletimiz 15 Temmuz'da kendi geleceğine ve demokrasisine sahip çıktı. Dünya demokrasi tarihine hakikaten eşi benzeri görülmemiş bir destan yazmıştır bu millet. Onun için Türkiyemizin önü açıktır. Allah'ın izniyle bu emanet en güçlü şekilde ilelebet geleceğe ulaştırılacaktır."

Başbakan Yardımcısı Şimşek, daha sonra, Ulu Camii'ye geçerek 15 Temmuz şehitleri için düzenlenen hatim programına katıldı.