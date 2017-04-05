15 Temmuz'da darbecilerin TRT ve TÜRKSAT baskın planı

Üniformalı ve sivil darbecilerin 15 Temmuz gecesi TÜRKSAT ve TRT'yi basmak için saat 21:00'da iki ayrı toplantı yaptıkları ve harekete geçtikleri Türksat Davası'nda ortaya çıktı.
İşte dakika dakika baskın planı...
Darbecilerin 15 Temmuz gecesi TÜRKSAT ve TRT'yi basmak için 21:00'da iki ayrı toplantı yaptıkları ortaya çıktı. İşte dk dk baskın planı...
Üniformalı ve sivil darbecilerin 15 Temmuz gecesi TÜRKSAT ve TRT'yi basmak için saat 21:00'da iki ayrı toplantı yaptıkları ve harekete geçtikleri Türksat Davası'nda ortaya çıktı.
İşte dakika dakika baskın planı...