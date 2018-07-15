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15 Temmuz'da bombalanan ve ezilen araçlar TBMM'de sergileniyor

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında cadde ve sokaklarda zarar gören araçlar TBMM bahçesinde sergileniyor.

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15 Temmuzda bombalanan ve ezilen araçlar TBMMde sergileniyor

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Meclis'te 15 Temmuz konulu "Millet Darbeye Dur Dedi" sergisinin açılışını yaptı. 

Meclis'te bombanın düştüğü Şeref Holünde açılan "15 Temmuz Millet Darbeye Dur Dedi" adlı fotoğraf sergisine vatandaş ziyaret etti.

15 Temmuz darbe girişimi gecesi tankların ezdiği, uçakların bombaladığı polis ve vatandaşlara ait araçlar tek tek kamyon kasalarında TBMM'nin ön bahçesinde sergilenmek üzere getirildi. 

Hurda yığınına dönen araçların sergilenmek üzere bahçeye yerleştirilirken önlerine de plakaları ile neden o hale geldiğiyle ilgili bilgi yazısı konuldu.

Başkentliler sergiye yoğun ilgi gösterirken araçlarla fotoğraf da çektirdi.

Kaynak: DHA

Etiketler: 15 temmuz, tbmm
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