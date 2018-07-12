15 Temmuz’da batı nasıl tepki verdi?

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin olduğu gece, hainler hem içeride hem dışarıda iş başındaydı. İhanet kalkışmasına karşı topyekün mücadele sürerken, yurt dışından gelen haberler tüyler ürpertti.

Kimi basın yayın organları darbe girişimini daha ilk dakikalarda gerçekleşmiş gibi gösterirken, kimileri ise darbecilerle ortak iş tutarcasına adım adım Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın izini sürdü.

Stratfor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağının koordinatlarını paylaştı

Amerikan İstihbarat Teşkilatı’nın (CIA) ‘gölge kuruluşu olarak adlandırılan Stratfor, kalkışma gecesi bir istihbarat örgütü gibi mesai yaptı.

Suikast için tetikte bekleyen darbeciler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın izini sürerken kuruluş, Erdoğan'ın uçağının koordinatlarını sosyal medya üzerinden dakika dakika paylaştı.

Aynı kuruluş ertesi gün de Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında asılsız bilgiler yaydı. Erdoğan'ın 1999'da ordu tarafından hapse atıldığı gibi gerçek dışı iddialara yer verdi.

Hatta, Amerikan MSNBC ((EM ES EN Bİ Sİ)) kanalı, Cumhurbaşkanı'nın 15 Temmuz gecesi Almanya'dan sığınma istediği yalanını paylaştı.

Haber kanalları darbeyi kabul eden yayınlar yaptı

Aynı gece, bazı haber kanalları peşinen darbeyi kabul eden yayınlar yaptı. Dünyanın önde gelen iki televizyon kanalı BBC ve CNN, bu yayınlarda başı çekti.

Yayınlarda, meşru hükümet yok sayıldı, ordunun yönetime el koyduğu iddiaları yer aldı. Ancak saatler geçtikçe çark eden bu kanallar kalkışmanın püskürtüldüğünü duyurmak zorunda kaldı.

15 Temmuz’dan sonra İstanbul’a giden BBC Ortadoğu Muhabiri Patrick Cockburn, “Suriye, Türkiye gibi olacak diye düşünürdüm, şimdi Türkiye Suriye gibi oluyor ifadelerini kullandı. Cockburn, Türkiye’nin güçsüzleştiğini ve istikrarsızlaştığını öne sürdü.

Darbenin asıl sorumluları göz ardı edildi

15 Temmuz sürecinde özellikle Amerikan medyası, darbe girişiminin başarılı olacağı zannıyla hareket etti ve darbenin asıl sorumlularını göz ardı etti. Seçilmiş hükümet ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki suçlamalar ön plana çıkarıldı.

“Erdoğan karşıtlığı” üzerinden tanımlamaya çalıştılar

Yurt dışında, darbecilere direnirken şehadete yürüyenler ve yaralananlar da görmezden gelindi. Darbeciler mağdur, hükümet güçleri ise hak ihlalcileri gibi yansıtıldı. Darbe girişimi, ‘Erdoğan karşıtlığı’ üzerinden tanımlanmaya çalışıldı.

Huffington Post, Wall Street Journal, Times, Guardian, New York Times, Fox News ve Financial Times bu algının yaratılmasında başı çekti.

Saatler ilerledikçe Türk halkının zaferi görmezden gelinemedi. Amerikan New York Times gazetesi, “Türkler demokrasiyi tercih etti” başlığını kullanırken, Fransız Le Monde Gazetesi de “Halk darbeye karşı durdu” ifadesini kullandı.

İlk arayan Vladimir Putin

15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı arayan ilk lider Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin oldu ancak pek çok ülke, pozisyon almadan önce darbe girişiminin gidişatına baktı, kınama açıklamaları için hain kalkışmanın bastırılmasını bekledi.

Darbe girişimi bastırılıp, hainler teker teker derdest edilip, gerçek Türk askeri ve Türki milleti el ele darbe girişimini bastırdığında açıklamalar da peşi peşine gelmeye başladı.

Obama: Seçilmiş hükümetin yanındayız

Darbe girişiminin bastırılması sonrası Amerika yönetiminden geç de olsa açıklama geldi. Dönemin Amerikan Başbakanı Barack Obama, seçilmiş hükümetin yanında olduklarını açıkladı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel ise 16 Temmuz’da kameralar karşısına geçti. Merkel, seçilmiş hükümet ve cumhurbaşkanını hedef alan darbe girişimini Almanya adına kınadığını duyurdu.

Aynı gün Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk da benzer bir açıklama yaptı.

Dönemin Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki Moon, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı AGİT, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, çok sayıda Güney Amerika ülkesi, Çin, Avustralya, Kanada, Afganistan, Somali ve daha birçok ülke, Türkiye'nin yanında olduklarını ifade etti. Ancak çok azı Türkiye’yi ziyaret etti.

Kaynak: TRT Haber