'15 Temmuz yüzyıllar geçse de asla unutulmayacaktır'

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, "15 Temmuz, bir tarafta vatanı satmak isteyenlerin bir tarafta da kanları pahasına vatanı ilelebet var etmek isteyenlerin mücadele ettiği tarihi bir gündür. O gün, üzerinden yüzyıllar geçse de asla unutulmayacaktır." dedi.

Bakan Çelik, Anadolu’yu vatan, Çanakkale’yi geçilmez kılan bu milletin, 15 Temmuz 2016 gecesi istiklal ve istikbaline kasteden FETÖ'cü hainlere karşı tarihi bir destan yazdığını ifade etti.

Böyle bir milletin ferdi olmaktan şeref duyduklarını dile getiren Çelik, "15 Temmuz, sıradan bir gün değil, içten ve dıştan kalleş emeller peşinde ittifak eden düşmana karşı milletimizin yeniden şahlandığı gündür. 15 Temmuz, bir tarafta vatanı satmak isteyenlerin bir tarafta da kanları pahasına vatanı ilelebet var etmek isteyenlerin mücadele ettiği tarihi bir gündür. O gün, üzerinden yüzyıllar geçse de asla unutulmayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Çelik, milletin tarihindeki şanlı zaferleri unutmadığı gibi, ihanetleri ve alçaklıkları da asla unutmadığını ve unutmayacağını dile getirerek, o gece FETÖ'cülerin, bu milleti, bu ülkeyi, bu devleti esaret altına almak için harekete geçtiklerini kaydetti.

O gece yapılan hainliğin gelecek nesillere, yarınlara, istiklale ve istikbale yapılmış alçakça bir saldırı olduğunun altını çizen Çelik, şunları kaydetti:

"O gece yıllardır devletimizi ve aziz milletimizi semirenlerle, bu devleti ve bu milleti sömürmek isteyenlerin kanlı el birliğine tanıklık ettik. Çok şükür, Urfalısıyla Anteplisiyle, Sakaryalısıyla, Edirnelisiyle milletimiz, 15 Temmuz gecesi liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla meydanları tanklara dar etti. Milletimiz o gece, Kurtuluş Savaşı’nda olduğu gibi, ateşi resmen göğsünde söndürdü."

"Milletimiz hasatı da bilir, ihanetçileri haşat etmeyi de..."

"Bizim milletimiz hasat etmeyi de bilir, ihanet içinde olanları haşat etmeyi de bilir" diyen Çelik, tüm dünyanın bir milletin asıl gücünün topla, tüfekle yahut tankla değil, imanlı ve inançlı insanların eliyle ölçülebileceğini gördüğünü belirtti.

Çelik, 15 Temmuz gecesi milletin gücünün, tankın gücünü birkaç saat içinde alt ettiğine dikkati çekerek, "Kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla 249 şehit ve binlerce gazi verdik. Şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum. Gazilerimize Allah’tan uzun ömürler diliyorum. Ayyıldızlı bayrağımız, tüm şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesinde ilelebet dalgalanmaya devam edecektir. Rabbim bu millete, bu ülkeye, bu devlete böylesine kalleşlik yapmak isteyenlere fırsat vermesin inşallah." ifadelerini kullandı.