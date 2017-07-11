'15 Temmuz Türk milletinin dirilişinin adıdır'

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin, "15 Temmuz, Türk milletinin çok ağır bir gecede, kara bulutların çöktüğü bir gecede yeniden dirilişinin adıdır, tarihimizdeki çok önemli dönemeçlerden birisidir." dedi.

Bakan Akdağ, AK Parti Erzurum milletvekilleri Mustafa Ilıcalı, Zehra Taşkesenlioğlu, Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu ve diğer yetkililerle, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan saldırıda şehit olan Özel Harekat Polisi Yakup Sürücü'nün Pasinler ilçesine bağlı Taşkaynak Mahallesi'ndeki kabrini ziyaret etti.

Ziyarette aynı saldırıda şehit olan polis memuru Murat Ellik'in babası Osman ve annesi Züleyha ile kız kardeşi Sıla Ellik de hazır bulundu.

Akdağ ve beraberindekiler, şehit Yakup Sürücü'nün kabrine çiçek bıraktı, Kur'an-ı Kerim ve duaların okunmasının ardından Akdağ, şehit Sürücü'nün babası İbrahim ve annesi Çiğdem Sürücü ile bir süre görüştü.

Ziyaret sırasında oğlunun mezarı başında ağıt yakan anne Çiğdem Sürücü'yü milletvekili Taşkesenlioğlu teskin etmeye çalıştı.

Şehit babası İbrahim Sürücü, "Şükürler olsun ki ben böyle bir evlat yetiştirmişim, vatana feda olsun." dedi.

Bakan Recep Akdağ, daha sonra il merkezine gelerek Vali Azizoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Akdağ, buradaki konuşmasında, kentte 15 Temmuz'u hatırlamak ve şehitleri anmak için çeşitli ziyaretler yaptıklarını söyledi. Bakan Akdağ, "Şehitlerimizin ailelerini yakından tanıyoruz. Şehitlerin aileleriyle biz de bir aile olmuş durumdayız. Hepsi seçilmiş insanlar, aileler de seçilmiş kişiler. Şehadetin ne olduğunu bilen, vatan toprağı, bayrağı, dini, diyaneti için ezanı için şehit olmanın ne olduğunu bilen insanlar. Cenabıhak onların şefaatine bizi nail eylesin." dedi.