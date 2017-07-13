15 Temmuz şehitlerini anma programı yapılıyor

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla şehit yakınları ve gazilerin katılımıyla anma programı gerçekleştiriliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz şehitleri anma programında konuşuyor.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişiminin birinci yılı, yurt içi ve yurt dışında bir dizi etkinliklerle anılmaya devam ediyor.

Anma törenleri kapsamında 11 Temmuz'da başlayan etkinlikler, 16 Temmuz gecesi son bulacak.

Bu kapsamda şehit yakınları ve gazilerin katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde anma programı düzenleniyor.