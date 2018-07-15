15 Temmuz şehitleri KKTC'de anıldı

KKTC'de ilk tören Lefkoşa'da Şehitler Anıtı'nda düzenlendi. Törene, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay, Uluslararası Rabia Platformu Başkanı Cihangir İşbilir, AK Parti KKTC Temsilcisi Mehmet Demirci, bazı milletvekilleri, elçilik yetkilileri ve vatandaşlar katıldı.

Büyükelçi Kanbay, burada yaptığı konuşmada, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) darbe girişiminde yaşamını yitiren demokrasi şehitleri ve mücadelede yaralanan gazileri anmak üzere Şehitler Anıtı'nda bir araya geldiklerini söyledi.

FETÖ'nün ihanet kalkışmasının unutulmaması gerektiğini ve üzerinden dersler çıkarılmasının elzem olduğunu belirten Kanbay, bu gibi olayların bir daha yaşanmaması temennisinde bulundu.

"Gelecekte FETÖ gibi tehlikeli ihanet şebekelerinin oluşmaması için tedbirli ve teyakkuzda olmalıyız. 15 Temmuz Demokrasi Şehitlerimizi bir kez daha saygı ve minnetle anıyor, geride kalan ailelerine sevgi ve şükranlarımızı sunuyorum."

Törenin ardından Milli ve Manevi Dayanışma Platformunun organizasyonuyla Lefkoşa Bedesten'de Anadolu Ajansı'nın 15 Temmuz'da çekilen fotoğraflarından oluşan sergi açıldı.

Kanbay'ın açılışını yaptığı sergiye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

KKTC'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bu akşam Lefkoşa Selimiye Camisi yanındaki meydanda kurulacak sahnede görsel etkinliklerle 15 Temmuz gecesi anılacak, şehitler için Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edilecek.

Kaynak: AA