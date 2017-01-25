15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde gişeler kalkıyor

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "1915 Çanakkale Köprüsü ihalesi icin 24 firma şartname aldı. Neredeyse yarı yarıya yabancı, Türk firmalar var, Çinliler, Japonlar, Koreliler, İtalyanlar, gerek ülkemizde gerek yurt dışında iş yapmış çok büyük firmalar var. Şartname satın alanların öngörüleriyle hareket edersek, 4-5 grubun teklif vereceğini düşünüyoruz, daha da artabilir. Yarın teklifleri alacağız." dedi.

"15 Temmuz Şehitler Köprüsü serbest geçiş başlayacak"

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde serbest geçiş sistemi bulunduğunu hatırlatan Arslan, şöyle konuştu:

"Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde serbest geçiş sistemini hayata geçirdikten sonra insanların hayatı kolaylaştı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde de aynı uygulamayı bu sene içinde hayata geçireceğiz." dedi.

"Kanal İstanbul'da güzergah çalışmalarında sona gelindi"

Arslan, Kanal İstanbul Projesi'ne ilişkin, "Kanal İstanbul Projesi'nde şehircilik anlamında özellikle orman, sulak alanlar, tarım alanları ve etkileşen alanları da dikkate alarak 5 güzergahla ilgili çalışmayı son aşamaya getirdik." diye konuştu. AA