15 Temmuz Şehitler Köprüsü iddianamesi hazırlandı

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi esnasında, 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde 2'si polis 34 kişinin şehit edildiği olaylara ilişkin, 135'i tutuklu 143 şüpheli asker hakkında iddianame hazırlandı.AA
FETÖ'nün darbe girişimi esnasında, 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde 2'si polis 34 kişinin şehit edildiği olaylara ilişkin, 143 şüpheli asker hakkında iddianame hazırlandı.
FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi esnasında, 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde 2'si polis 34 kişinin şehit edildiği olaylara ilişkin, 135'i tutuklu 143 şüpheli asker hakkında iddianame hazırlandı.AA