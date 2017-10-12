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Buradasınız : » » 15 Temmuz Şehitler Köprüsü davasında dördüncü duruşma

15 Temmuz Şehitler Köprüsü davasında dördüncü duruşma

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında, 34 kişinin şehit edildiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki olaylara ilişkin davanın dördüncü duruşması başladı.

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü davasında dördüncü duruşma

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında, aralarında Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un da bulunduğu 34 kişinin şehit edildiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki olaylara ilişkin haklarında 37'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen 135'i tutuklu 143 sanığın yargılandığı davanın dördüncü duruşması başladı.

Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısında yapılan binadaki büyük salonda İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, 122 tutuklu sanık katıldı.

Müşteki, izleyici ve sanık yakınınların da yer aldığı duruşmada, aralarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına avukat Ömer Faruk Karagüzel ile Başbakanlık adına avukat Yasin Şamlı'nın da bulunduğu müşteki avukatları ile sanıkların avukatları da duruşmada hazır bulundu.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, adı darbe girişiminin ardından "15 Temmuz Şehitler Köprüsü" olarak değiştirilen Boğaziçi Köprüsü'nde darbe girişimine tepki gösteren ve sanıklara müdahale eden vatandaşların üzerine tabanca ve uzun namlulu silahlarla ateş edilmesi ve konuşlanan tanklardan birinden dört kez top atışı yapılması sonucunda ikisi polis memuru, aralarında reklamcı Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un da bulunduğu 32 sivil vatandaş olmak üzere şehit olan 34 kişi "maktul", 424 kişi ise "müşteki" olarak yer alıyor.

Etiketler: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü davası, dördüncü duruşma
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