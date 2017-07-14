15 Temmuz Şehitler Köprüsü bu gece trafiğe kapatılacak

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri nedeniyle 15 Temmuz Şehitler köprüsü bu gece yarısından itibaren trafiğe kapatılacak.
Metrobüsler, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü güzergahını kullanacak.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü, anma etkinlikleri dolayısıyla Cuma gününü Cumartesi gününe bağlayan gece saat 02:00’den itibaren trafiğe kapatılacak.
34 AS ve 34 Z numaralı metrobüs hatları, Pazar günü etkinlikler bitinceye kadar Fatih Sultan Mehmet köprüsünü kullanacak.
Metrobüsler, Çamlıca bağlantı yolundan Göztepe Köprüsü’ne giderek, E5 karayolu üzerinden Uzunçayır Kavşağından dönerek Söğütlüçeşme istasyonuna ulaşacak.