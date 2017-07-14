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15 Temmuz Şehitler Köprüsü bu gece trafiğe kapatılacak

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri nedeniyle 15 Temmuz Şehitler köprüsü bu gece yarısından itibaren trafiğe kapatılacak.