15 Temmuz Şehitler Köprüsü bu gece hizmete giriyor

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki bakım ve onarım çalışmalarının bu gece yarısı itibarıyla tamamlanacağını ve köprünün 3 şerit gidiş, 3 şerit geliş olmak üzere hizmete açılacağını söyledi.

Arslan, bayram tatili öncesi vatandaşlara bazı müjdeler vermek istediklerini kaydederek, 30 Ağustos'ta bitmesi planlanan ancak daha sonra 25 Ağustos'a çektikleri köprü onarım çalışmalarının bu gece yarısı biteceği müjdesini verdi.

Köprüdeki son yenilemenin ardından geçen 26 yıllık sürede mastik asfaltta önemli düzeyde bozulmalar olduğunu tespit ettiklerini dile getiren Arslan, köprünün bakım onarım çalışmalarının 12 Haziran'da başladığını ve üstyapı yenileme işinin 4 aşamada gerçekleştiğini anlattı.

Üstyapının tamamı yenilendi

Arslan, köprüde asfaltla beraber yalıtım ve genleşme derzleri olmak üzere üstyapının tamamının yenilendiğini belirterek, toplam 36 bin 86 metrekarelik ana açıklıkta ve 14 bin 580 metrekarelik alanda yüzey yenilemesi yapıldığını aktardı.

Bakan Arslan, sahada 82 kişilik ekiple 3 vardiya halinde 7 gün 24 saat durmaksızın çalışıldığını, yenilenen köprünün 10 güne çıkarılan tatil öncesinde vatandaşın hizmetine sunulacağını vurguladı.

"Yüzde 40'ı yenilendi"

Arslan, "Bu gece yarısı çalışmaları bitirmiş oluyoruz. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bu gece yarısından itibaren 3 şerit gidiş 3 şerit geliş olmak üzere yenilenmiş haliyle insanlarımıza, yolcularımıza, sürücülerimize hizmet verecek." dedi.

Daha önce köprüde serbest geçiş sistemi uygulamasının başlatıldığını dile getiren Arslan, ancak bunun keyfinin yeterince sürülemediğini, bu gece yarısından sonra sürücülerin serbest geçişin de keyfini süreceğini söyledi.

Arslan, köprünün aşağı yukarı yüzde 40'ının yenilendiğinin altını çizerek, köprüde güçlendirme, depreme karşı dayanıklı hale getirme, dünyada bir ilk olan eğik askı sisteminin düşey askı sistemine çevrilmesi gibi işlemlerin yapıldığından bahsetti.

"Bundan sonraki yenileme çalışması 6-7 gün sürecek"

Arslan, "Köprünün 40 yıllık bakımının tamamını yapmış olduk." diyerek, bundan sonra köprünün asfalt yenileme ihtiyacı olduğunda 2,5-3 ay sürmesin diye yeni bir metot uyguladıklarından bahsetti.

Köprünün ana açıklığındaki mevcut asfaltın 40 milimetre olduğunu anımsatan Arslan, yapılacak çalışmayla yeni asfaltın 25 milimetre mastik ve üzerine 25 milimetre taş mastik asfalt olacak şeklinde 2 tabakalı serildiğini söyledi.

Toplam kalınlığın 50 milimetreye çıkarıldığına dikkati çeken Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu uygulama yaklaşık 2,5-3 ay sürdü. 12 Haziran'da başlamıştık. Bu kadar erken bitirdiğimiz halde 70 günlük bir süremizi aldı. Asfalt yöntemini yeniledik. Bundan sonra en erken 20 yılda ihtiyaç olacak ama asfalt yenilemesi söz konusu olduğunda üstteki 25 milimetrelik taş mastik asfalt kısmı kazınacak ve aynı gece itibarıyla tekrar asfalt dökülecek. Böylece her iki şeridin 2 gün sürdüğünü düşünürseniz köprünün tamamının asfalt yenileme işi 6 veya 7 günde tamamlanacak. Bugünküne bakarsanız en erken bitirdik dediğimiz çalışma 70 gün sürdü. Yani 10'da bir kısalmış olacak."

Arslan, söz konusu yöntemle aylarca süren bakım çalışmalarının sona ereceğini, bundan sonra 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün uzun süreli kapanmasına gerek kalmayacağını vurguladı.

Çamlıca gişesi de serbestleşiyor

Arslan, İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Mahmutbey gişeleri ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde halihazırda serbest geçiş sistemi olduğunu belirterek, "Çamlıca gişelerinde bu yönde bir çalışmamız vardı. 25 Ağustos'ta çalışmalar tamamlanacak ve burada da serbest geçiş başlayacak." diye konuştu.

Serbest geçiş sayesinde şerit değiştirme, zikzak yapma gibi durumlar olmayacağını, hız kesilmeyeceğini dile getiren Arslan, normal seyredilen hızda gişelerden geçileceği için trafik olmayacağını vurguladı.

Arslan, "Daha önceki uygulamalarımız bize yüzde 30'luk bir rahatlama olduğunu gösterdi. Çamlıca gişelerinde 25 Ağustos itibarıyla serbest geçiş sistemine geçerek, gişeleri tamamen kaldırarak yüzde 30'luk bir rahatlama sağlamış olacağız" diye konuştu.

"Ülke genelindeki yol yapım, onarım ve bakım çalışmalarını durduracağız"

Arslan, 10 günlük bayram tatili boyunca sürücülerin ve yolcuların rahat etmesi için 81 ildeki yolların tamamında mecburi çalışmalar dışındaki tüm bakım, onarım ve yol yapım çalışmalarının hepsini durduracaklarını söyledi.

Bayram süresince Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından işletilen köprü ve otoyollarda 30 Ağustos'tan başlamak üzere 5 Eylül saat 07.00'ye kadar ücret alınmayacağını dile getiren Arslan, insanların ve yolcuların daha rahat seyahat edebilmesi için çalışmalarını sürdürdüklerini anlattı.

Arslan, tüm ulaşım alanlarında ilave seferler koyduklarını kaydederek, uygun olan otobüslerle ek seferlerin önünü açtıklarını, kara yolundaki kapasiteyi artırdıklarını vurguladı.

Yola çıkacak sürücülere kurallara uymaları yönünde çağrıda bulunan Arslan, tatil süresinde onların rahat edebilmeleri için ellerinden gelen ne varsa yaptıklarını ve yapacaklarını sözlerine ekledi. AA