'15 Temmuz musibeti bize Ã§ok Ã¶nemli dersler vermiÅŸtir'

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, SGK Maltepe SÌ§ehit Erol OlcÌ§ok KampuÌˆsuÌˆ'nuÌˆn aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, "15 Temmuz musibeti, millet ve devlet olarak bize Ã§ok Ã¶nemli dersler vermiÅŸtir. Her ÅŸeyden Ã¶nce tarihimizin en bÃ¼yÃ¼k ayÄ±plarÄ±ndan biri olan darbelerin artÄ±k Ã¶yle eskisi gibi kolayca yapÄ±lamayacaÄŸÄ±nÄ±, milletin mutlaka hesaba katÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini 15 Temmuz vakasÄ± herkese gÃ¶stermiÅŸtir." dedi.

ErdoÄŸan, "3-5 kurÅŸun sÄ±kÄ±nca, 3-5 bomba atÄ±nca, Ã¼zerine tanklarÄ± sÃ¼rÃ¼nce, tepesinden uÃ§aklarÄ±, helikopterleri geÃ§irince bu milletin kaÃ§acaÄŸÄ±nÄ±, meydanÄ± kendilerine bÄ±rakacaÄŸÄ±nÄ± sanan o FetoÅŸlar, durumun Ã¶yle olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± o gece net bir ÅŸekilde anladÄ±lar." diye konuÅŸtu. AA