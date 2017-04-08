'15 Temmuz madem yalandı, neden Yenikapı mitingine katıldın?'

Başbakan Binali Yıldırım, Yenikapı Meydanı'nda düzenlenen "İstanbul Buluşması"nda konuştu.

"Ne 15 Temmuz'u unuturuz ne de unutulmasına müsaade ederiz." diyen Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

"Hiç merak etmeyin 15 Temmuz'a 'tiyatro' diyenlere, 15 Temmuz direnişine 'kontrollü darbe' diyenlere de İstanbul, 16 Nisan'da cevap vermeye hazır mı? Çok değil 8 ay önce bu meydanda, bu kürsüde darbeyi lanetleyen Kılıçdaroğlu çıkmış bugün diyor ki '15 Temmuz kontrollü bir darbedir.' Madem 15 Temmuz bir yalandı, bir senaryoydu, Yenikapı'da milli irade mitingine katılıp milyonlara neden yalan söyledin ey Kılıçdaroğlu?"

"Türkiye'nin yolunu kesmek istiyorlar"

Yıldırım, "Tıpkı 1. Dünya Savaşı'nda olduğu gibi Türkiye'yi dize getirmek, istikametini çizmek isteyenler, karanlık bir oyun peşinde. Kimi zaman bölücü terör, kimi zaman kardeş kavgası, kimi zaman ekonomik krizlerle Türkiye'nin yolunu kesmek istiyorlar. Cumhurbaşkanımıza suikast planları yapıyorlar, hükümeti yok etmeye çalışıyorlar, milletin meclisinin üzerine bombalar yağdırıyorlar ama başaramadılar, başaramayacaklar." dedi.

"Allah'ın yardımı, milletin desteğiyle, millet iradesine yönelen her türlü saldırıyı püskürttük, bertaraf ettik, püskürtmeye devam edeceğiz." diyen Yıldırım, "Halkın tercihini sindiremeyenlere karşı dik durduk, demokrasiyi koruduk. Terör örgütleri üzerinden ülkemize yönelen saldırıları birer birer boşa çıkardık. Terör örgütleriyle tavizsiz mücadelemiz aynen devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

"16 Nisan'da bütün dünyanın gözü sizde olacak"

Şer odaklarıyla güçlü mücadele için 16 Nisan'ın bir milat olacağını söyleyen Yıldırım, "Sandıktan çıkan her 'evet' ile Türkiye, gücüne güç katacak, her 'evet' şer odaklarının hesaplarını bozacak. 16 Nisan'da dostları sevindirip düşmanları üzmeye hazır mısınız? İçeride ve dışarıda güçlü Türkiye'ye var mısınız? Vesayet odaklarını bitirmek için 'evet' diyecek miyiz? Daha güçlü, daha aydınlık bir Türkiye için hazır mısınız?" diye konuştu.

Yıldırım, "İstanbullular siz Türkiye'nin umudusunuz, siz mazlumların, mağdurların özetisiniz. Siz sadece milletin değil, ümmetin de umudusunuz. 16 Nisan'da bütün dünyanın gözü sizde olacak. Siz sadece 'evet' demeyeceksiniz, aynı zamanda tarihin akışını da değiştireceksiniz. Türkiye'nin yükselişine, dirilişine istikamet vereceksiniz." dedi.