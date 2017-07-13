'15 Temmuz' Külliye'de şehit yakınları ve gazilerle anılacak

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla şehit yakınları ve gazilerin katılımıyla anma programı gerçekleştirilecek.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişiminin birinci yılı, yurt içi ve yurt dışında bir dizi etkinliklerle anılmaya devam ediyor.

Anma törenleri kapsamında 11 Temmuz'da başlayan etkinlikler, 16 Temmuz gecesi son bulacak.

Bu kapsamda şehit yakınları ve gazilerin katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bugün anma programı düzenlenecek.

Şehit aileleri ve gaziler yaşadıklarını anlatacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle başlayacak program, 15 Temmuz gecesi Erdoğan'ın halkı meydanlara çağırdığı konuşmasının dinletilmesiyle devam edecek.

Hafız Abdulkadir Şehitoğlu'nun sela okuyacağı programda, hafız Nebii Yaşar Kur-an'ı Kerim, hafız İsmail Coşar da kaside okuyacak.

Gazeteci Oğuz Haksever'in açılış konuşmasıyla devam edecek programda, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Gölbaşı'ndaki bombalı saldırıda şehit düşen polis memuru ikizler Ahmet ve Mehmet Oruç'un babası Ali Oruç ile İstanbul Boğaziçi Köprüsü'ndeki grup arasında bulunan ve olaylar sırasında ayağından yaralanan gazi Safiye Bayat da 15 Temmuz gecesi neler yaşadıklarını anlatacak.

Oğuz Haksever'in 15 Temmuz gecesine ilişkin bazı fotoğrafları yorumlayacağı programda, Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit ailelerine ve gazilere hitap edecek.