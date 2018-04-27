15 Temmuz kahramanı Ömer Halisdemir'in kardeşi, AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu

15 Temmuz'da cuntacı generali öldürerek darbe girişiminin seyrini değiştiren Şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in kardeşi Soner Halisdemir, AK Parti Niğde İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi.Toplantıya Halisdemir'in ailesi de katıldı. Halisdemir, "Türkiye ve Müslümanlar üzerine akla hayale gelmeyen senaryolar yazılıyor ve oyunlar oynanıyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her türlü şer odakları ve karanlık güçler karşısında dik duruş sergilediğini ifade eden Halisdemir, Erdoğan'ın yanında bu kutlu yürüyüşte etkin olmak için aile olarak bu kararı aldıklarını açıkladı.

"Liderimizin de dediği gibi kefenimizi aldık öyle çıktık"

Önümüzde ülkemizin var ya da yok olma mücadelesi olduğunu söyleyen Halisdemir, şöyle devam etti:

"24 Haziran seçimleri bundan dolayı çok önemli. Bu kutlu davanın, onurlu yürüyüşün bir ferdi olarak bu yola liderimizin de dediği gibi kefenimizi aldık öyle çıktık. Genel Başkanımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında bu kutlu davaya güç katmak 2023, 2053 ve 2071 hedefleri doğrultusunda onun yanında bu onurlu mücadelenin içinde bir nefer olmak için 24 Haziran milletvekilliği seçimlerinde partimiz AK Parti'den milletvekili aday adayıyım."

Şehit sancağı taşıyor olmanın hem onur verici, hem de ağır bir sorumluluk olduğunu söyleyen Halisdemir, "Ancak 15 Temmuz günü ülkemizin yaşamış olduğu alçak darbe girişimi sonucunda bu kutsal gönül işini en iyi şekilde yapabileceğimin kanaatine vardım" dedi.

Halisdemir aday adaylığı başvurusunu yarın AK Parti Genel Merkezi'nde yapacak.

Kaynak: AA