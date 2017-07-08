'15 Temmuz gecesi işgal girişimine karışan herkesten hesap sorulacak'

AK Parti Grup Başkanvekili İlknur İnceöz, "15 Temmuz gecesi işgal girişimine karışan herkesten hesap sorulacaktır. Mahkemelerde ne yaparlarsa yapsınlar, o geceye dair görüntüler mevcut. Ne söylerse söylesinler bilmeliler ki, bu milletin aklıyla asla alay edemeyecekler. Adalet yerini bulacaktır. Adalet öyle yürüyüşlerde değil, adalet mahkeme salonlarında bu milletin vicdanında yerini bulacaktır." dedi.

Aksaray Valiliği himayesinde, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından "Çalışma Hayatında Milli Seferberlik" programı çerçevesinde "Şehit Yakınları ve Gaziler Buluşması" programı düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra meydanda kurulan dev ekranda 15 Temmuz gecesi ile ilgili yaşananlara dair görüntüler katılımcılara izletildi.

AK Parti Grup Başkanvekili İnceöz, programda yaptığı konuşmada, 15 Temmuz gecesinin hiçbir zaman unutulmayacağını söyledi.

15 Temmuz'un yıl dönümüne birkaç gün sonra ulaşılacağını anımsatan İnceöz, "Allah bir daha bu topraklara 15 Temmuz gibi kendi topraklarında yetişmiş hainlerle karşılaşmayı nasip etmesin. 15 Temmuz gecesi gibi asrın en uzun gecesiyle bir daha bizleri yüzleştirmesin. Bizler Cumhurbaşkanımızın dediği gibi, halkın gücünden başka güç tanımadık, tanımayacağız ve bu ülkeyi asla böldürmeyeceğiz. Bunun duruşunu 15 Temmuz'da 80 milyon bir olarak bütün dünyaya gösterdi." diye konuştu.

"Bu milletin aklıyla asla alay edemeyecekler"

İnceöz, FETÖ davalarının sürdüğünü ve bu süreci çok iyi şekilde takip ettiklerini anlatarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Allah bir daha böyle bir terör örgütüne fırsat vermesin. 15 Temmuz'dan sonra 20 Temmuz'da OHAL'i ilan ettik ve o günden beridir devlet kurumları içerisinde bu hain terör örgütünün mensuplarının ayrıştırılması için bir mücadele göstermekteyiz. 15 Temmuz gecesi işgal girişimine karışan herkesten hesap sorulacaktır. Mahkemelerde ne yaparlarsa yapsınlar, o geceye dair görüntüler mevcut. Ne söylerse söylesinler, bilmeliler ki, bu milletin aklıyla asla alay edemeyecekler. Adalet yerini bulacaktır. Adalet öyle yürüyüşlerde değil, adalet mahkeme salonlarında bu milletin vicdanında yerini bulacaktır. Bu FETÖ'den hesap sorulacak, 80 milyona işgal girişimine karışan teröristler hesabını verecektir. Şehitlerimizin kanını asla yerde bırakmayacağız."

"Bizler şehitlerimizle gurur duymaya devam ediyoruz"

Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı da programla 15 Temmuz gecesini bir daha yaşadıklarını belirtti.

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan saldırıda şehit düşen Özel Harekat Daire Başkan Yardımcısı 2. Sınıf Emniyet Müdürü Önder Güzel'in kız kardeşi Figen Mutlu ise programın çok anlamlı olduğunu, 15 Temmuz'u hiçbir zaman unutmayacaklarını vurguladı.

15 Temmuz'un Türk milletinin kalbinde çok önemli bir yer edindiğini vurgulayan Mutlu, "Türk milletinin o geceyi hiçbir zaman unutmayacağını biliyorum. Bizler şehitlerimizle gurur duymaya devam ediyoruz. Ama ihanetin içerisinde olanlar nasıl yaşayacak merak ediyorum. Cumhurbaşkanımıza bu konuda çok güveniyorum. Bu ihaneti yapanlara en ağır cezaların verileceğinden eminim."

Program, 15 Temmuz gazilerinden Mehmet Onay ve Mustafa Kabal ile Hicabi Bitik'e plaket verilmesiyle sona erdi.

Programa, AK Parti Aksaray Milletvekilleri Mustafa Serdengeçti ve Cengiz Aydoğdu, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, AK Parti İl Başkanı Abdulkadir Karatay, gazi ve şehit yakınları ile vatandaşlar katıldı.