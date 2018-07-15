15 Temmuz gecesi hain darbecilere TRT‘yi teslim etmeyenler o geceyi anlattı

Bir kuşağın siyah beyaz televizyonlardan, radyodan duyduğu darbenin sözde bildirisi 36 yıl sonra Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu'nda okutulmak istendi. İşte bu yüzden 15 Temmuz gecesi TRT hedefteydi.

Milletin sahip çıktığı bu stüdyonun adı daha sonra millet stüdyosu olacaktı.

Darbeciler terör saldırısı bahanesiyle TRT'ye girdi

Darbeciler TRT Genel Müdürlüğü'ne, terör örgütü DEAŞ'ın TRT'ye sızdığı yalanı ile girdi.

Önce güvenlik görevlilerini etkisiz hale getirdiler. Daha sonra yerleşkede her kapıdan içeri girdiler, korku saçtılar. Silahlarını doğrultup, çalışanları rehin aldılar.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndan çıkan 124 üniformalı darbeci TRT koridorlarındaydı.

En hassas noktalardan biri olan reji ele geçirildi

En hassas noktalardan biri olan rejide yaşananları anlatan TRT Haber Koordinatör Yardımcısı Mehmet Başar, “Şunu söylüyorlardı ‘Emre itaat etmeyen olursa vurun’ diyordu. 22:50 DEAŞ sızıntısı olduğunu ve güvenliğimiz için geldiklerini söylediler. Yanlarında 4 sivil getirmişlerdi buradaki personelin işi yokuşa süreceğini bildiği için bu alanda uzman 4 personel kullandılar.” dedi.

Eş zamanlı TRT Harbiye binasına girdiler

Aynı dakikalarda darbeciler, İstanbul'da TRT Harbiye binasına da girdiler. Güvenlik görevlilerine bomba ihbarı olduğunu söylediler. Görevlilerin silahlarına el koydular.

Darbecilerin hedefi gerçekleşseydi binanın tarihinde kara bir leke olacaktı ama onların hesaba katamadığı bir güç vardı. 15 Temmuz gecesi binlerce İstanbullu TRT’yi sahipsiz bırakmadı onlardan üçü şehit oldu. İsimleriyse binanın tarihine kazındı.

Mühimmat yüklü bir kamyon İstanbul'daki TRT'nin Ulus binasına gitti

15 Temmuz gecesi üç askeri personel taşıyıcı ve mühimmat yüklü bir kamyonun hedefinde TRT'nin Ulus binası vardı. Darbeci grup kapıdaki güvenlik görevlilerine terör tehdidi olduğunu söyledi. İşte bu bahane sayesinde kapılar açıldı. Asıl amaçsa bir an önce yayını durdurmaktı.

Savcılığın tespitine göre baskınlar tek elden organize edildi. Üniformalı darbecilere teknik destek vermek üzere TRT ve TÜRSAT'a gönderilen sivil darbeciler de Ankara'daki bir örgüt evinde toplanmıştı.

Nöbetçi spiker Karaş zorla stüdyoya indirildi

Darbenin saati öne çekilince onlar da TRT ve TÜRKSAT baskınına desteğe gitti. Hain plana göre sözde darbe bildirisini, darbeci Yarbay Ümit Gençer okuyacaktı. Ancak darbeciler fikir değiştirdi. O gece nöbetçi spiker olan Tijen Karaş zorla stüdyoya indirildi.

Yaşanan o anlara anlatan TRT Haber Kameramanı Mustafa Doğan, “Tijen buraya görevli olduğu yere sözde bildirinin okunduğu yere geldi bende kameramın başına geldim. 3 silahlı asker bekliyordu. Stüdyonun girişinde üst katlarda da askerler vardı.” dedi.

"Zorla odaya soktular"

Silahlı darbecilerin herkesi bir odaya zorla soktuğunu belirten TRT Haber Özel Haber Editörü Mehmet Kancı, “Dışarı çıkmamıza izin vermediler. Kapıda darbeciler bekliyordu.” İfadelerini kullandı.

Vatandaşlar darbeye 'dur' dedi.

O gece Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısının ardından yaşlısı, genci TRT'ye koştu. Darbeye 'dur' dediler, darbeci askerlere geçit vermediler. Kimi yaralandı. Kimi yaralananın yarasını sardı.

Saat 03.30'u gösterdiğinde TRT Oran yerleşkesindeki tehlike geçmemişti. Darbeciler hala TRT'deydi. Bir F-16 geçti. Sesi duyan demokrasi kahramanları bomba tehdidine rağmen binaya girdi.

Darbeciler yaralılarını kurum kreşine taşımak istedi

Darbeciler kendi yaralılarını kurum kreşine taşımak istedi. O isimlerden biri de baskının başındaki isim Tanju Poshordu. Darbeciler bu noktaya geldi kapıyı açamayınca camları kırıp içeri girdi.

TRT Oran yerleşkesi artık darbeci askerlerden temizlenmişti. Saatler 05.30'u gösterdiğinde polis bu kez İstanbul Harbiye'deki TRT binasını kurtarmak için düğmeye bastı. İçeriye gaz bombaları atıldı.

Dirençleri kırılan darbeciler silahlarını teslim etti, polis tarafından tek tek kelepçelendi. TRT hainlerden tamamen temizlendi, milletin sesi tekrar yayına döndü.

Kaynak: TRT Haber