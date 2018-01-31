15 Temmuz gazisinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Afrin" mektubu

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi esnasında yaralanan Gazi Zekeriya Yaşar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektup yazarak Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak istediğini söyledi.

Gazi Yaşar, Türkiye'nin çok sayıda terör örgütüyle mücadele yürüttüğü bir süreçte herkesin vatanı ve milleti için elinden geleni yapması gerektiğini vurguladı. Darbe girişimi sırasında sokaklara çıkıp terör örgütü FETÖ'ye karşı nasıl durduysa Afrin ve diğer yerlerde yapılacak harekatlarda da ülkesi için canını seve seve vermeye hazır olduğunu belirten Yaşar, harekata katılma isteğini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektupla ilettiğini aktardı.

Yaşar, Erdoğan'ın izin vermesi halinde bu kutsal görev için hazır olduğunu dile getirdi.

"Terör örgütleri, 15 Temmuz'da olduğu gibi bizi yıldırmak için ellerinden geleni yapacaklar ama hiçbir zaman emellerine ulaşamayacaklar. Onun için Afrin operasyonu ülkemiz ve milletimiz açısından çok önemli. Benim şahsi düşüncem, 15 Temmuz'daki görevim yarım kaldı. Çünkü ben oraya şehadet şerbetini içmeye gittim. Allah nasip etmedi. Şimdi Cumhurbaşkanımıza bir mektup yazarak harekata katılma isteğimi ilettim. Cumhurbaşkanımız mektubu okur ve isteğimi kabul ederse belki Allah orada bana şehadet şerbetini tatmayı nasip eder. Çünkü biz vatan ve millet söz konusu ise canımızı seve seve vermeye hazırız."

"Orada kardeşlerimizin yanında olmak istiyorum"

Yaşar, Türkiye'nin PKK, PYD/YPG, DEAŞ gibi terör örgütleriyle aynı anda mücadele ettiğine dikkati çekerek, bu anlamda ülkenin her ferdine vatan savunması görevi düştüğünü vurguladı.

Müslüman Suriye topraklarının mutlaka terör örgütlerinden temizlenmesi gerektiğine dikkati çeken Yaşar, "Orada bizim için savaşan kardeşlerimizle aynı havayı solumak ve onlara destek olmak istiyorum. 15 Temmuz'da tadamadığım şehadet şerbetini böyle kutsal bir görevde tatmak istiyorum. Cumhurbaşkanımız bugün izin verse hiç düşünmeden yola çıkar ve bölgeye giderim. Nasıl ki 15 Temmuz'da vatan savunması için sokaklara çıktık, yine vatan savunması için savaşa gitmeye hazırız." dedi.

Kaynak: AA