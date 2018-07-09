15 Temmuz gazisi Zorova, tekrar yürüyeceği günlerin hayalini kuruyor

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz’daki hain darbe girişimi sırasında öne atılıp dönmeyi düşünmeyen kahramanlardan biri de 73 yaşındaki Mustafa Zorova’ydı.

15 Temmuz gecesi okunan selalarla Kahramankazan Belediyesi’nin önüne giden Zorova, beraberindeki 90 kişiyle birlikte Akıncı Üssü’ne koştu. Sol bacağından üç kurşunla vurulan Zorova 35 kez ameliyat masasına yattı ve hala yürüyemiyor.

Gazi Zorova, tedaviler ile geçen iki yılını TRT Haber’e anlattı.

“Allah'ın verdiği her şeye katlanmak zorundasın”

35 kez ameliyat olduğunu ifade eden Zorova, “Çok acılı günlerim geldi geçti ki ciğerimi deldi geçti. Ama canının çıkmadığı sürece Allah'ın verdiği her şeye katlanmak zorundasın. Onun için öyle iki senedir yatıyorum” dedi.

“Acılarım bir sona erse dünya hep benim olacak”

Tedavisinin halen sürdüğünü belirten Zorova, “Çok acılar çektim, feryatlar ettim. Doktorlara çok dualar ettim. Hem iyi dua hem kötü dua ‘kesin bacağımı’ diye. Kimse kesmedi. İyi olacak amca, iyi olacak amca, iyi olacak amca... Gün bugün hala daha çekmekteyim. Hala da acılarım dinmedi. Bir sona erse şu dünya hep benim olacak” diye konuştu.

“Bayram günleri camiye gitmeyi çok özledim”

Camiye gidememesinin ağrılı geçen günler kadar canını acıttığını söyleyen Zorova, “Bayram günleri camiye gitmeyi çok özledim. İnşallah gelecek bayramlarda Allah o fırsatı bana verir de giderim. Bütün komşularla, eşiyle dostuyla o bayram günlerini çok özledim. En çok zoruma giden o oluyor. Eller geçiyor bakıyorum cumaya gidiyor ben gidemiyorum. Eller bayram namazına gidiyor ben gidemiyorum. En çok beni üzen bu” dedi.

“O mektupla İzmir’e gideceğim”

Zorova’nın bu zorlu süreçteki en büyük yardımcısı ise eşi Sevim Zorova. Gazi Zorova’nın moral kaynağı ise yapılan ziyaretler ve kaleme alınan minnet satırları.

Bir çocuğun, kendisini televizyondan görerek ayaklarıyla yazdığı mektubu paylaşan Zorova, “Beni televizyondan görmüş. Eliyle yazamıyor, ayaklarıyla yazmış, mektup göndermiş. ‘Gazi dede ne olur beni affet ben gelemedim senin elini öpemedim.’ Bu bana dünyaya değdi. İyi olur kalkarsam o mektuptaki adrese gideceğim ne pahasına olursa olsun. O mektupla İzmir'e gideceğim, o kazasına gideceğim, o çocuğu bulacağım” diye konuştu.

Gazi Mustafa Zorova, tekrar yürüyeceği günlerin hayalini kuruyor. Çektiği acılara inat, “önce vatanım” diyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Mustafa Zorova'yı ziyaret etmişti.

Kaynak: TRT Haber