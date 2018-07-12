15 Temmuz darbesi uluslararası sempozyumla ele alınacak

15 Temmuz darbe girişiminin ikinci yıl dönümde, İstanbul uluslararası katılımcılarla bir sempozyuma ev sahipliği yapacak. Dünyadan ve Türkiye'den akademisyen, gazeteci, siyasetçi ve sivil toplum temsilcilerinin katılacağı Uluslararası 2. Darbe İle Mücadele ve 15 Temmuz Sempozyumu'nda darbe ile mücadele ve darbesiz bir gelecek için çözüm önerileri de tartışılacak.

Sempozyumun düzenleyicilerinden Türkiye Hukuk Platformu Genel Sekreteri Ahmet Akcan ve Uluslararası Hukukçular Birliği Genel Sekreteri Necati Ceylan, etkinliğin amacına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sempozyum 5 oturumdan oluşacak

Siyasetçiler, hukukçular, STK temsilcilerinin katılacağı sempozyumun 5 oturumdan oluşacağını anlatan Akcan, başta Afrika ülkeleri olmak üzere, Güney Amerika, Ortadoğu hatta Avrupa ülkelerinde pek çok askeri darbe yaşandığını belirtti.

"Dünyada yaşanan bu acı tecrübelerden maalesef Türkiye de payına düşeni aldı. Kurulduğu 29 Ekim 1923 tarihinden bu yana 27 Mayıs 1960, 12 Eylül 1980 ve 28 Şubat 1997 askeri darbelerine, 27 Nisan e-muhtırasına maruz kaldı. Bunun yanında sonuncusu 15 Temmuz 2016 yılında olmak üzere pek çok darbe girişimi yaşadı. Türkiye tarihinde ve belki dünya tarihinde ilk kez sivil halk 15 Temmuz 2016 tarihinde askeri darbe girişimine karşılık silah kullanmadan karşı koydu ve dış destekli bu darbe girişimini başarıyla püskürttü."

Sempozyumda "15 Temmuz ve İslam Dünyası" başlığı altında Tunus Nahda Hareketi lideri Raşid Gannuşi, Irak eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Tarık el Haşimi, Samir Altunkaya, Muhammed Muhtar'ın Arap dünyasındaki yansımaları ve demokrasi umutlarını konuşacaklarını dile getirdi.

Darbe yargılamalarındaki sürecin de uzmanlar tarafından paylaşılacağını dile getiren Akcan, "Darbe ve işgal girişimi karşısında sivil halk tamamen hiçbir silah kullanmadan direndi. Belki de darbeler tarihinde ilk defa böyle bir başarı elde edildi. Biz de 'darbeyle akademik ve hukuksal zeminde nasıl mücadele edilebilir?' hukuk ve demokrasi temelli darbeyle mücadele platformları oluşturarak bu konularda farkındalık oluşturmak istiyoruz." dedi.

"FETÖ egemen güçlerin taşeron örgütü"

Uluslararası Hukukçular Birliği Başkanı Ceylan ise 35 ülkede teşkilatlarının bulunduğunu belirterek hak ihlalleri ile ilgili çalıştıklarını ifade etti.

Darbelerin uluslararası boyutlarına dikkat çeken Ceylan, bazı İslam ve diğer ülkelerdeki darbelerden örnek vererek FETÖ'nün de darbede egemen güçlerin taşeron örgütü olarak görev aldığını vurguladı.

FETÖ'nün hain darbe girişiminin Arap ülkelerindeki darbelerin şekline benzediğini belirten Ceylan, bir amaçlarının da darbe yaşayan ülkelerde tehlikelere karşı kamuoyu oluşturmak olduğunu aktardı.

Türkiye Hukuk Platformu, Uluslararası Hukukçular Birliği, Anayasa Hukukçuları Derneği, Türkiye Adalet Akademisi ve İstanbul Üniversitesi ortaklığında İbn Haldun Üniversitesi ve Adalet Bakanlığının destek verdiği ve bu yıl ikincisi düzenlenecek olan "Uluslararası Darbe İle Mücadele ve 15 Temmuz Sempozyumu", 16 Temmuz Pazartesi günü İstanbul Üniversitesinde gerçekleştirilecek.

Sempozyumun açılış konuşmasını ise eski Başbakan Binalı Yıldırım ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül yapacak.

Sempozyumda ayrıca eski Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, SETA Genel Koordinatörü Prof. Dr. Burhanettin Duran, Prof. Dr. İlber Ortaylı, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Refik Korkusuz, Av. Hüseyin Aydın, Tunuslu Nahda Hareketinin lideri Dr. Raşid Gannuşi, Av. Samir Altunkaynak, Tarık el Haşimi, AK Parti Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. Yasin Aktay ve Aleksandr Dugin'in de aralarında bulunduğu çok sayıda isim konuşacak.

Kaynak: AA