'15 Temmuz çılgın Türklerin tankları ezdiği gündür'

Başbakan Binali Yıldırım, TBMM'de düzenlenen 15 Temmuz Özel Oturumu'nda konuştu.

Başbakan Yıldırım yaptığı konuşmada, "15 Temmuz iman dolu çılgın Türklerin tankları ezdiği gündür. 15 Temmuz bir işgal hareketine karşı milletin çıplak eliyle silahları erittiği gündür. 15 Temmuz, dünya devletlerine bir millet nasıl olur, bir vatan nasıl korunur, dersinin verildiği gündür. 15 Temmuz, milli iradenin tecelligahı bombalanırken, milli iradenin teslim alınamayacağının yedi düvele ilan edildiği gündür." dedi.

"Türk ordusu 15 Temmuz öncesine göre çok daha güçlü"

Türk ordusunun bugün 15 Temmuz öncesine göre çok daha güçlü olduğunu belirten Yıldırım, "Türk ordusu aziz milletin ordusudur." ifadelerini kullandı.