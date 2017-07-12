'15 Temmuz bir tiyatro diyenler FETÖ'nün kendisi'

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, SETA vakfının düzenlediği, Uluslararası 15 Temmuz Sempozyumu'nda konuştu.

15 Temmuz darbe girişimine tiyatro, mizansen ya da kontrollü darbe diyenleri eleştirdi.

Tek bir delil olmadan bu iddiaları ortaya koyanların FETÖ ve iltisaklı gruplara destek verdiğini söyleyen Kalın sözlerini şöyle sürdürdü;

“Dediler ki bu darbe bir tiyatro bir mizansen, kim dedi bunu FETÖ'nün kendisi değil mi ilk açıklamalarında, bu aslında bir mizansen. Darbe başarısız olunca, püskürtülünce beklemedikleri bir sonuç alınca böyle bir izahata gitmek zorunda kaldılar. İki dediler ki kontrollü darbe, aynı kapıya çıkan bir argümanla gene bu darbe sonrasında ortaya çıkan milli birlik duygusunu yok etmek için bu sefer bunun bir kontrollü darbe olduğunu iddia ettiler, tek bir delil bile ortaya koyamadan. Ama bu kimin ekmeğine yağ sürüyor. Bu darbeyi yapan, destekleyen bir şekilde orasında burasında bulunan FETÖ ve iltisaklı grupların söylemlerini aslında destek vermekten başka bir şey değil"