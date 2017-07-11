Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "15 Temmuz; bir çete hareketidir, yurt dışı desteklidir. Dolayısıyla Allah milletimizi korumuştur. İnşallah bu çetenin uzantılarının, yakınlarının bütün kamudan, bütün devlet teşkilatından temizlendiğini, temizleneceğini hep beraber göreceğiz." dedi.

Düzce Şehitliği'ni ziyaret eden Bakan Özlü, Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından şehit mezarlarına çiçek bıraktı.

Daha sonra 15 Temmuz'da Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığı'na atılan bombayla şehit düşen Emniyet Müdürü Ufuk Baysan'ın Beyköy beldesindeki mezarına giderek dua eden Özlü, ardından şehit babası Ramazan ve annesi Hanife Baysan'ın evine gitti.

"Allah bir daha 15 Temmuz'lar göstermesin"

Şehidin anne ve babasıyla sohbet eden Özlü, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, şehit ailesinin yanında olmak istediklerini söyledi.

Özlü, 15 Temmuz'un bir çete hareketi olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu son bir yıldır baktığımızda 15 Temmuz'un dışarıdan destekli bir çete grubunun hareketi olduğunu söylememiz gerekir. 15 Temmuz; bir çete hareketidir, yurt dışı desteklidir. Dolayısıyla Allah milletimizi korumuştur. İnşallah bu çetenin uzantılarının, yakınlarının bütün kamudan, bütün devlet teşkilatından temizlendiğini, temizleneceğini hep beraber göreceğiz. Mücadelenin devam ettiğini söylemek isterim. Allah bir daha 15 Temmuz'lar göstermesin."

"İçim yanıyor"

Şehidin annesi Hanife Baysan da içinin yandığını vurgulayarak, "Ne söyleyeyim, içim yanıyor. İki gündür televizyona baktıkça içim yanıyor. O bombalar düştükçe sanki benim içime düşüyor. Yanıyor içim, elimden gelse kendim çekerim onların ipini. Benim yavrumu yediler." diye konuştu.

Bakan Özlü'nün ziyaretlerine Düzce Valisi Zülkif Dağlı, AK Parti Düzce milletvekilleri Fevai Arslan ve Ayşe Keşir, AK Parti Düzce İl Başkanı Hikmet Keskin, MHP Düzce İl Başkanı Ümit Yılmaz ile diğer ilgililer katıldı.