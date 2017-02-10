Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli Projesi’ne ilişkin, “İhale sürecini başlatmıştık, ön yeterlilikleri belirledik ve bu kapsamda 15 Şubat'ta mali teklifleri alacağız. En uygun teklifi veren firmaya etüt ve projelerini hazırlatacağız, bu sene sonunda da bitirip, yapım ihalesine çıkmış olacağız." dedi.

Arslan "CNR Avrasya Boat Show-11'inci Uluslararası Deniz Araçları, Ekipmanları ve Aksesuarları Fuarı"nın açılışı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İstanbul'un yeni projelerinden "3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli Projesi"nin detaylarına ilişkin bilgi veren Arslan, şunları kaydetti:

"Projeyi Bakanlık olarak çok önemsiyoruz. Hem raylı sistemin olduğu, hem karayolunun, taşıtların geçeceği bir tünel olacak. Bu, yaklaşık 10 ayrı raylı sistemle entegre olan, günde 1,5 milyon yolcunun karşıdan karşıya geçeceği, entegre olduğu raylı sistemlerle günde 6,5 milyon insana hizmet edecek bir proje.

İhale sürecini başlatmıştık, ön yeterlilikleri belirledik ve bu kapsamda 15 Şubat'ta mali teklifleri alacağız. En uygun teklifi veren firmaya etüt ve projelerini hazırlatacağız, bu sene sonunda da bitirip, yapım ihalesine çıkmış olacağız."

Bakan Arslan, yatlar, kotralar, tekneler ve gezinti gemilerinde uygulanacak ÖTV oranının sıfırlanmasına ilişkin sorulan soru karşısında, yapılan çalışmaların piyasanın canlandırılması ve insanların hayatının kolaylaştırılması, ekonominin canlandırılması adına yapıldığının, alınan kararların belli süreli olduğunun altını çizdi.

“Sektörün beklentilerinin hepsini karşılamış olduk”

Denizcilik sektöründe yapılan çalışmalar kapsamında, özellikle Türk sahipli teknelerin yabancı bayrak çektiğini anımsatarak, şu bilgileri verdi:

"Bunun da sebebi şu; başka bayrakların kolaylıkları var. Orada kolaylık olunca vergileri ve gelirleri oraya gidiyor, istihdam orada oluşuyor. Halbuki onun yerine biz getirdiğimiz düzenleme ve kolaylıkla yaklaşık 6 bin tane yabancı bayrak çeken Türk sahipli teknenin Türk bayrağına geçmesini, böylece de bütün iş ve işlemlerinin Türkiye'de yapılmasını, oluşturduğu katma değerin de Türkiye'de kalmasını sağlayacağız, insanların konuya böyle bakması lazım.

Kolaylıklar yaparken ülkemize avantajlar sağlıyoruz. KDV'yi yüzde 1'e düşürdük, ÖTV'yi sıfırladık, bir takım vergi ve harçlardan muaf tuttuk. 6 bin tane tekne Türk bayrağına geçtiği zaman Türkiye ekonomisine katkısı olacak. Bayrağımızın prestiji bizim için önemli. Bu kadar kolaylık sağlandıktan sonra, hala Türk bayrağına geçmemekte direnen Türk sahipli tekneler olursa onlara da zorluklar ve yaptırımlar getireceğiz. Sektörde yapacağımız birçok düzenlemeyi yapmış olduk, sektörün beklentilerinin hepsini karşılamış olduk."

Bakan Arslan açıklamasının ardından Trio Deniz Araçları tarafından fuara getirilen Hanse 588 modelli gemiye, uygulama sonrası ilk Türk bayrağını çekerek, gemilerin Türk bayrağına geçiş uygulamasını başlatmış oldu.