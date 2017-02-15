15 Şubat 2017 gündeminde neler var?

1- Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al-Sani tarafından resmi törenle karşılanacak.

- Baş başa ve heyetler arası gerçekleştirecekleri görüşmelerin ardından Erdoğan, Al-Sani tarafından onuruna verilecek öğle yemeğine katılacak.

2- AK Parti MYK, Genel Başkan ve Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında parti genel merkezinde toplanacak.

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, TİKA'da, Danışma Kurulu Toplantısı öncesinde kurum faaliyetleri ve güncel konulara ilişkin basın toplantısı düzenleyecek.

2- Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Belçika'da NATO Savunma Bakanları toplantısına katılacak ve ikili temaslarda bulunacak.

3- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Afyonkarahisar ve İlçeleri Dayanışma Derneği Genel Merkezinin açılışına iştirak edecek.

4- TBMM Genel Kurulunda, bazı uluslararası anlaşmaların onaylanmasına ilişkin kanun tasarıları görüşülecek.

EKONOMİ

1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Microsoft Ankara Zirvesi ile Sınai Mülkiyet Kanunu Tanıtım Toplantısı'na katılacak.

2- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Tornacılar ve Oto Tamircileri Sanayi Sitesi, Sanayi Odası ile Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğini ziyaret edecek.

3- TÜİK, kasım ayı işgücü istatistiklerini açıklayacak.

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’yi kabul edecek.

2- Terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu Musul'u kurtarma operasyonuna ilişkin gelişmeler izleniyor.

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ve Fırat Kalkanı Harekatı takip ediliyor.

4- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'in katılacağı 2024 Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği adaylık bilgilendirme toplantısı, TFF'nin Beykoz-Riva'daki idari merkezinde gerçekleştirilecek.

2- Erzurum'da düzenlenen 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali (EYOF 2017) devam ediyor.

3- Basketbol İntegral Forex Erkekler Türkiye Kupası maçları Ankara'da başlayacak.

- İlk gün Yeşilgiresun Belediyespor-Pınar Karşıyaka ve Anadolu Efes-Fenerbahçe maçları oynanacak.

4- UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Bayern Münih-Arsenal ve Real Madrid-Napoli maçları oynanacak.

5- FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Mersin Büyükşehir Belediyespor-Wisla Can Pack, Uniqa Sopron-Hatay Büyükşehir Belediyespor ve USK Prag-Fenerbahçe maçları yapılacak.

6- FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda Bellona AGÜ, İtalya'nın Spor Citylift Girona takımını konuk edecek.

7- Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, İsrail'in Hapoel Beer-Sheva takımıyla deplasmanda oynayacakları maç öncesi Turner Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek.

- Siyah-beyazlılar, son çalışmasını Turner Stadı'nda yapacak.

8- Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advoocat, Rusya'nın Krasnodar takımıyla deplasmanda yapacakları maç öncesi Krasnodar Stadı'nda basın toplantısına katılacak.

- Sarı-lacivertliler, Krasnodar Stadı'nda yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

9- Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla Atina'da oynayacakları UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçı öncesi Georgios Karaiskakis Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek.

- Başkent ekibi, son çalışmasını Georgios Karaiskakis Stadı'nda yapacak.

10- Voleybol CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde Halkbank-Bielogorie Bielgorod, Dinamo Moskova-İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve Arkas Spor-VfB Friedrichschafen maçları oynanacak.

11- Voleybol Erkekler Challenge Kupası çeyrek final ilk maçında Ziraat Bankası, deplasmanda Hollanda'nın Draisma Dynamo takımıyla karşılaşacak.

12- Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 16. hafta maçları yapılacak.

13- Spor Toto 3. Lig 1. Grup'ta 25. hafta maçları oynanacak. AA