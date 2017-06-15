15 Haziran 2017 gündeminde neler var?

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'dan İstanbul'a gerçekleştireceği yürüyüşü Güvenpark'ta başlatacak.
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Tunus Dışişleri Bakanı Hamis el-Cihinavi'yi kabul edecek, Irak Meclis Başkanı Selim el-Cuburi ile görüşecek.
2- TBMM Genel Kurulunda, sanayinin geliştirilmesi ve üretimin desteklenmesine ilişkin kanun tasarısının görüşmelerine devam edilecek.
2- TBMM Adalet Komisyonunda bölge adliye ve idare mahkemelerinin işleyişindeki sorunların giderilmesine ilişkin kanun tasarısı görüşülecek.
EKONOMİ
1- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Mogan Gölü Dip Çamuru Temizliği kapsamında yapılan tarama çalışmalarını inceleyecek.
2- TÜİK, mart ayı işgücü istatistiklerini açıklayacak.
DÜNYA-DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuveyt’te temaslarda bulunacak.
2- KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’yi kabul edecek.
3- Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Güney Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun katılımıyla hükümetler arası üçlü zirve gerçekleştirilecek.
4- Musul kent merkezinin batı yakasının terör örgütü DEAŞ'tan geri alınması operasyonu takip ediliyor.
5- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.
6- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.
7- Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki kriz izleniyor.
SPOR
1- A Milli Kadın Hentbol Takımı, Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri play-off rövanşında Çekya ile karşılaşacak.