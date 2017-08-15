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Buradasınız : » » 15 Ağustos 2017 gündeminde neler var?

15 Ağustos 2017 gündeminde neler var?

Bugünün gündemi kısaca şöyle;

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15 Ağustos 2017 gündeminde neler var?

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Bakanlar Kurulu Toplantısı'na başkanlık yapacak.

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal basın toplantısı düzenleyecek.

EKONOMİ

1- TÜİK, mayıs ayı iş gücü istatistiklerini açıklayacak.

2- Hazine 7 yıl vadeli devlet tahvili ihalesi düzenleyecek.

3- Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun 17. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 5G Vadisi-Açık Test Sahası Protokolü imzalanacak.

1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

2- Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan kriz izleniyor.

KÜLTÜR SANAT

1 - 23. Saraybosna Film Festivali'ndeki etkinlikler takip ediliyor.

2 - Şarkıcı Kenan Doğulu, "BKM Açıkhava'da 2017" etkinlikleri kapsamında konser verecek.

SPOR

1- UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda mücadele, 5 karşılaşmayla başlayacak.

2- Medipol Başakşehir-Sevilla maçına doğru

- Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek, turuncu-lacivertliler, son çalışmasını yapacak.

- Sevilla Teknik Direktörü Eduardo Berizzo, basın toplantısına katılacak, İspanyol ekip 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda çalışacak.

Etiketler: gündem, bugünün gündemi, 15 Ağustos gündemi
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