15 Ağustos 2017 gündeminde neler var?

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Bakanlar Kurulu Toplantısı'na başkanlık yapacak.
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal basın toplantısı düzenleyecek.
EKONOMİ
1- TÜİK, mayıs ayı iş gücü istatistiklerini açıklayacak.
2- Hazine 7 yıl vadeli devlet tahvili ihalesi düzenleyecek.
3- Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun 17. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 5G Vadisi-Açık Test Sahası Protokolü imzalanacak.
1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.
2- Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan kriz izleniyor.
KÜLTÜR SANAT
1 - 23. Saraybosna Film Festivali'ndeki etkinlikler takip ediliyor.
2 - Şarkıcı Kenan Doğulu, "BKM Açıkhava'da 2017" etkinlikleri kapsamında konser verecek.
SPOR
1- UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda mücadele, 5 karşılaşmayla başlayacak.
2- Medipol Başakşehir-Sevilla maçına doğru
- Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek, turuncu-lacivertliler, son çalışmasını yapacak.
- Sevilla Teknik Direktörü Eduardo Berizzo, basın toplantısına katılacak, İspanyol ekip 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda çalışacak.