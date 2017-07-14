14 Temmuz 2017 gündeminde neler var?

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da "15 Temmuz ve İnsan Hakları Paneli"ne katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Casim Al Sani'yi kabul edecek.

2- Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde medya temsilcileriyle bir araya gelecek.

3- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Ankara'da gaziler ile şehit ve gazi yakınlarıyla akşam yemeğinde bir araya gelecek.

4- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Estonya'da ikili görüşmelerde bulunacak ve ülkenin önde gelen medya temsilcileriyle bir araya gelecek.

5- Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Ankara'da "15 Temmuz Diriliş Şiirleri" programına katılacak.

6- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

7- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Fransa Büyükelçiliği Milli Gün Resepsiyonu'na katılacak.

8- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, TÜRKSAT Şehitler Anıtı Açılışı ve Anma Programı ile Atatürk Havalimanı 15 Temmuz Fotoğraf Sergisi'ne katılacak, Atatürk Havalimanı Trafik Kontrol Kulesi'ni ziyaret ederek, basın açıklaması yapacak.

9- TÜİK, mayıs ayı kümes hayvancılığı ile süt ve süt ürünleri üretimi istatistiklerini, haziran ayı Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi'ni açıklayacak.

10- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Casim El Thani ile bir araya gelecek, ardından ortak basın toplantısı düzenlenecek.

11- Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Adana'da Yüreğir Belediyesini ziyaret edecek, Demokrasi ve Şehitler Parkı'nın açılışı ile Anemon Otel'de düzenlenecek 15 Temmuz Şehitleri mevlit yemeğine katılacak.

12- Dünya genelindeki Türk temsilciliklerinin ve vatandaşların 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü anma etkinlikleri takip ediliyor.

13- Musul kent merkezinin terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılmasının ardından gelişmeler takip ediliyor.

14- Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Londra'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programına katılacak.

15- UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde 3. ön eleme turu kura çekimi yapılacak.

- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi'nde ise Fenerbahçe ve turu geçmesi halinde Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli olacak.

16- 656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başlayacak.

17- Voleybolda 2017 FIVB Kadınlar Dünya Grand Prix 1. Etap A1 Grubu ikinci hafta maçları start alacak.

- Türkiye, ilk maçında ABD ile karşılaşacak.