14 Nisan 2017 gündeminde neler var?

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da basın toplantısı yapacak, Ramada İstanbul Tekstilkent'te STK temsilcileriyle buluşacak, servis şoförleri ve esnafla bir araya gelecek.

2- Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, İstanbul'da Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda "Memur-Sen'e Davet, Tercih Evet" programına iştirak edecek.

2- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Üniversitesi Gençlik Buluşması'na katılacak, İstanbul Ticaret Odası ve bazı sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileriyle bir araya gelecek.

3- Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Adana'nın Karaisalı, Seyhan ve Sarıçam ilçelerinde halkla buluşacak.

4- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri'de medya mensuplarıyla bir araya gelecek, Develi ve Tomarza'da salon toplantılarına katılacak.

5- Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Samsun'da AK Parti Ladik mitingine, Kavak'ta açık hava toplantısına, Atakum sahilinde "Bisikletini Al Gel Yeni Türkiye İçin Sürüyoruz" programına, Atakum ve Bafra mitinglerine iştirak edecek.

6- Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Eskişehir'de Eski Stadyum'da 2. Geleneksel İlkokullar Arası Spor Şenliği ile Osmangazi Üniversitesi Fazıl Tekin Konferans Salonu'nda Gençlerle Kültür Buluşması'na katılacak, şeker fabrikası işçileriyle bir araya gelecek, İki Eylül Caddesi esnafını ziyaret ederek esnaf odaları üyeleriyle buluşacak.

7- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Sivas'ta Gemerek ve Gürün ilçelerini ziyaret edecek, Gürün Kültür Merkezi'nde muhtarlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya gelecek.

8- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Afyonkarahisar'da sebze hali ve otogar esnafını ziyaret edecek, İscehisar mitingine katılacak, temaslarda bulunacak, Bolvadin'de mehter yürüyüşüne iştirak edecek.

9- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Malatya'da Konak Belediyesi İş Merkezi'nde Konak Eğitim Merkezi kahvaltısına katılacak, esnafı ziyaret edecek; Üreten Eller sergisi ile Malatya Down Sendromlular Derneğinin açılışına, Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu'ndaki "Anayasa Değişikliği Tam Destek" konferansına ve Çukurdere mahalle mitingine iştirak edecek.

EKONOMİ

1- Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Giresun'da halk oylamasına yönelik çalışmalarını Dereli ve Yağlıdere'de sürdürecek.

2- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Düzce'de Çilimli ilçe teşkilatını ziyaret edecek, Düzcespor-Yeşil Bursa maçını izleyecek, Boğaziçi beldesi ve Özel İlim Okullarına ziyarette bulunacak.

3- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Denizli'de Kaleiçi'ni ziyaret edecek, Dokuzkavaklar ve Karahasanlı'da halkla buluşacak.

4- Maliye Bakanı Naci Ağbal, Bayburt'ta 21 Şubat Küçük Sanayi Sitesi’ndeki iş yerlerine ruhsat dağıtım törenine katılacak, esnaf ziyareti gerçekleştirecek.

5- TÜİK, şubat ayı sanayi ciro endeksi ile mart ayı tarım ürünleri üretici fiyat endeksini açıklayacak.

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Musul kent merkezinin batı yakasının terör örgütü DEAŞ'tan geri alınması operasyonu takip ediliyor.

2- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu'nda "Hazreti Peygamber ve Güven Toplumu" temalı 2017 Yılı Kutlu Doğum Haftası bilgilendirme toplantısı yapacak.

SPOR

1- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Finali, Rusya'nın Ekaterinburg kentinde başlayacak.

- İlk gün yarı finalde Fenerbahçe-UMMC Ekaterinburg ve Dinamo Kursk-USK Prag maçları oynanacak.

2- Spor Toto Basketbol Süper Ligi 26. haftası, Anadolu Efes-Trabzonspor Medical Park, Pınar Karşıyaka-Darüşşafaka Doğuş ve Fenerbahçe-Gaziantep Basketbol maçlarıyla başlayacak.

3- Voleybol Efeler Ligi play-off yarı finalinde Fenerbahçe-Arkas Spor ve Halkbank-Ziraat Bankası karşılaşmaları yapılacak.

4- Spor Toto 2. ve 3. Lig maçları oynanacak.