Terör örgütü PKK'ya yurt içinde ve sınır ötesinde operasyonlar devam ediyor.
Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesine 07 Mayıs'ta yapılan hava harekatında, 13 terörist etkisiz hale getirildi.
Kaynak: TRT Haber
TSK, Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesine düzenlediği hava harekatında 13 teröristi etkisiz hale getirdi.
Terör örgütü PKK'ya yurt içinde ve sınır ötesinde operasyonlar devam ediyor.
Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesine 07 Mayıs'ta yapılan hava harekatında, 13 terörist etkisiz hale getirildi.
Kaynak: TRT Haber