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13 terörist etkisiz hale getirildi

TSK, Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesine düzenlediği hava harekatında 13 teröristi etkisiz hale getirdi.

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13 terörist etkisiz hale getirildi

Terör örgütü PKK'ya yurt içinde ve sınır ötesinde operasyonlar devam ediyor.  

Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesine 07 Mayıs'ta yapılan hava harekatında, 13 terörist etkisiz hale getirildi.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: terörist, terör operasyonu, Kuzey Irak, Hakurk
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