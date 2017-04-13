13 Nisan 2017 gündeminde neler var?

1- Maliye Bakanı Naci Ağbal, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul'da AK Parti İl Başkanlığında "Kadınlar Soruyor" programına, Şehir Üniversitesinde "Yeni Anayasa ve Cumhurbaşkanlığı ve Hükümet Sistemi" konferansına, Bağcılar'da salon toplantısı ve mitinge, Küçükçekmece'de "Yeni Türkiye Yolunda Kadının Rolü" etkinliğine katılacak.

2- Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Adana'nın Çukurova ilçesinde halkla buluşacak.

3- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayserispor Tesislerini ziyaret edecek, İLBANK Yönetim Kurulu ile Talas'ta mahalle toplantılarına katılacak; kadınlarla çay saatinde, gençlerle Kariyer Günü Buluşması'nda bir araya gelecek; Doğu ve Güneydoğu kökenli iş adamlarıyla buluşacak.

4- Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Samsun Bafra'da STK, meslek odaları temsilcileri ve muhtarlarla buluşacak, İlkadım ilçesinde AK Parti'nin mahalle mitingine katılacak.

5- Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Bilecik'te 1000 Diriliş Genci ile Buluşması'na iştirak edecek.

6- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Sivas'ta Suşehri ve Koyulhisar ilçelerini ziyaret edecek.

7- Sağlık Bakanı Recep Akdağ,Kars'ta Valiliği ziyaret edecek, il merkezinde yapılması planlanan hastanenin arazisinde incelemede bulunacak.

EKONOMİ

1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Düzce Yığılca'da halk oylaması kampanyası çerçevesinde ziyaret gerçekleştirecek.

2- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Denizli Çivril'de halkla buluşacak, AYSİAD programına ve üç mahalleyi kapsayan halkla buluşmaya iştirak edecek.

3- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya'da köy korucularıyla bir araya gelecek, Hekimhan ilçe mitingine katılacak, Milli Eğitim ve okul müdürleri ile istişare toplantısı yapacak ve üç mahalleyi kapsayan mitingde yer alacak.

4- Maliye Bakanı Naci Ağbal, Ankara Sanayi Odası istihdam ödül törenine katılacak, Gimat Toplantıcılar Sitesi'nde esnafla bir araya gelecek, İller Bankası Sosyal Tesisleri'nde mali müşavirlerle, Ostim Sanayi Sitesi'nde de sanayicilerle buluşacak.

5- TÜİK, şubat ayı süt ve süt ürünleri ile kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini açıklayacak.

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ABD'li mevkidaşı James Mattis ile ABD Savunma Bakanlığında (Pentagon) görüşecek ve SETA'nın düzenlediği panelde konuşacak.

2- Musul kent merkezinin batı yakasının terör örgütü DEAŞ'tan geri alınması operasyonu takip ediliyor.

3- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.

4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçları oynanacak. Beşiktaş, deplasmanda Fransa'nın Olympique Lyon takımıyla karşılaşacak.

2- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi 22. hafta erteleme maçında Hatay Büyükşehir Belediyespor ile Mersin Büyükşehir Belediyespor karşı karşıya gelecek.