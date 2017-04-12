Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, turizmin bir "Algı yönetimi" sektörü olduğunu belirterek, "Turizm algı yönetimi sektörüdür. Turizmci ağlamaz çünkü ağlayan işletmelere kimse iyi gözle bakmaz. 'İyi' dedikçe iyi olma potansiyeli artar. 'Kötü, öldük bittik' dedikçe kötüye gitme eğilimi artar." dedi.

Bakan Avcı, "Turizm Sektörü Buluşması"na katılmak için Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi. Siteler Mahallesi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen toplantı öncesinde Avcı, Kanuni Sultan Süleyman'ın Rodos Seferi sırasındaki güzergahının anlatıldığı "Kanuni Yolu" adlı sergiyi gezdi. Avcı, sergideki minyatürleri ve haritaları inceledi.

Turizm Sektörü Buluşması'nda konuşan Bakan Avcı, Heredot'un "Dünyanın en güzel gökyüzüne sahip" dediği Marmaris'te sektör temsilcileriyle olmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan Türkiye'nin, farklı tarihi, kültürel zenginlikleri ve doğal güzellikleri bulunduğunu vurgulayan Avcı, kentin başta deniz, kültür, inanç, kış, sağlık, gastronomi olmak üzere pek çok turizm çeşidine yönelik büyük bir potansiyel taşıdığını söyledi.

"13 milyon turistten 40 milyon turiste ulaştık"

Türkiye'nin son 15 yılda turizmde önemli bir başarı hikayesine imza attığına değinen Avcı, şöyle konuştu:

"Devletimizin 2023 hedefleri düşünüldüğünde dünyada ilk 10 ülke arasına girme hedefimizi turizm sektörümüz yakalamıştır. 2002 yılında 13 milyon olan turist sayısı, 2015'e gelindiğinde 40 milyona ulaşmıştır. Turizm gelirimiz aynı dönemde 12,5 milyar dolardan 31,5 milyar dolar seviyelerine gelmiştir. Turizm gelirlerinin cari açığı karşılama oranı yüzde 80, dış ticaret açığını karşılama oranı yüzde 42, toplam ihracattaki payı yüzde 22 seviyelerini yakalamıştır. Turizm sektörü 1,5 milyon insanımızın istihdam edildiği ülkemizin stratejik önemdeki bir sektörü olmuştur."

"Komşunu da al gel"

Dünya turizminin son dönemde global terörün tehdidi altında olduğunu ve bundan Türk turizminin de etkilendiğini belirten Avcı, "2016 yılında hükümetimizin yürürlüğe koyduğu Turizm Acil Eylem Planı Destek Paketi'ne ek olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde büyük bir turizm hamlesi başlattık. Bu hamleyle 2017 yılında turizm alanında mühim bir kampanya yürütüyoruz. Bu kapsamda 'Komşunu da al gel' kampanyası ile hem yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı hem de onların komşularını tatillerini ülkemizde geçirmeleri, cemiyetlerini ülkemizde yapmaları için ülkemize davet ediyoruz." dedi.

Avcı, Berlin'deki ITB Turizm Fuarı'nda büyük tur operatörleri ile önemli görüşmeler yaptıklarını ve Türk stantlarına ilginin umut verici olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya'ya gittiklerini anlatan Avcı, "Orada gerçekleştirdiğimiz görüşmeler ve şu ana kadar aldığımız dönüşler, Rusya ile turizm ilişkilerimizin 2017 yılında tekrar eski düzeyini yakalayacağı yönünde. Ayrıca arkadaşlarımız 29-31 Mart tarihlerinde Ukrayna Turizm Fuarı'na katıldı. Burada da Türkiye'ye yönelik ilginin çok üst düzeyde olduğunu müşahede ettiler. 24-27 Nisan tarihlerinde Dubai'de de bir turizm fuarına katılacağız. Ülkemizi her yerde güçlü şekilde tanıtmaya, anlatmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Birçok ülke ile turizm alanında iş birliği anlaşması imzaladıklarını anımsatan Avcı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"En son Kuveyt ile bir turizm anlaşması imzaladık. 8 Nisan'da Arap Turizm Örgütü Başkanı ile Eskişehir'de görüşerek birçok konuda iş birliği kararı aldık. Arap ülkeleri başta olmak üzere birçok ülkeyle bu tür anlaşmalar yaparak hem destinasyonlarımızı zenginleştiriyor hem de deniz, kum, güneş çemberinin içine hapsolmuş turizmimizi alternatif turizm türleri ile zenginleştirmeye çalışıyoruz."

"Turizmci ağlamaz"

Bakan Avcı, büyük turizm destinasyonlarında, farklı şehirlerde sürekli sektör temsilcileriyle görüşmeler yaptıklarını, alandaki meslek örgütleri ve uzmanlarla istişarelerde bulunduklarını kaydetti.

Turizm sektörünün eskisinden daha iyi olacağına inandıklarını anlatan Avcı, şunları söyledi:

"Turizm algı yönetimi sektörüdür. Turizmci ağlamaz çünkü ağlayan işletmelere kimse iyi gözle bakmaz. 'İyi' dedikçe iyi olma potansiyeli artar. 'Kötü, öldük bittik' dedikçe kötüye gitme eğilimi artar. Turizmciler her zaman dik durmak durumundadırlar. 2016 turizm sektörü açısından iyi bir sınav verdi. Gerçekten ağır bir dar boğazdan, ağır bir bunalımdan geçti ama hükümetimizin de gerek kredilerin yeniden yapılandırılması, gerek vergi borçlarının yeniden yapılandırılması, gerek yakıt desteği ve ayrıca istihdam konusundaki getirdiğimiz olağanüstü desteklerle sektör 2016'yı olabilecek en az zararla geçirdi. Karşılaştığımız sıkıntının büyüklüğü ile mukayese edildiği zaman belki bir başka ülkede olsa çok ciddi sosyal çöküntülere sebep olabilecek bir dönemi sektör, hükümetin destekleriyle dayanışma içerisinde mümkün olan en az zararla atlattı. İnşallah 2017 ve sonrası bundan daha iyi olacak."

Konuşmanın ardından Bakanı Avcı'nın sektör temsilcilerinin sorularını yanıtladığı toplantı, basına kapalı devam etti.