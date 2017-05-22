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13 ilde eş zamanlı düzenlenen FETÖ operasyonunda 19 gözaltı

Sinop merkezli 13 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 19 kişi gözaltına alındı.

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13 ilde eş zamanlı düzenlenen FETÖ operasyonunda 19 gözaltı

Sinop merkezli 13 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 19 kişi gözaltına alındı.

Sinop Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 27 şüpheli için Sinop, Aksaray, Ankara, Aydın, Bursa, Bolu, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Konya, Osmaniye, Samsun ve Tokat'ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Sinop Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan operasyonda çeşitli meslek gruplarına mensup 19 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılar sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülürken, operasyon kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen diğer şüphelilerin arandığı belirtildi.

Etiketler: sinop, FETÖ/PDY soruşturmaları, fetullahçı terör örgütü
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