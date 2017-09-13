13 Eylül 2017 gündeminde neler var?

1- TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Gambiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Aja Fatoumatta Tambajang ve Gambiya Meclis Başkanı Mariam Denton ile beraberindeki heyeti kabul edecek, ardından Moldova Parlamento Başkanı Adrian Candu ile heyetlerarası görüşmeler yapacak.

- Kahraman, TBMM Başkanlığı ile İstanbul Üniversitesi arasında, Nadir Eserler Kütüphanesi'ndeki Yıldız Albümlerinin ve o döneme ait belgelerin dijital ortama aktarılması için düzenlenecek protokol törenine katılacak.

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin MYK toplantısına başkanlık edecek.

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa'da Uludağ Üniversitesi Akademik Yılı Açılış Töreni'ne iştirak edecek.

2- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Ankara Polatlı'daki Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı Tanıtım Merkezi ve Mehmetçik Anıtı'nda incelemede bulunacak, Sakarya Zaferi'nin 96'ncı yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek kutlama programı ile toplu temel atma ve açılış törenine katılacak.

3- AK Parti Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı yapılacak.

EKONOMİ

1- Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Antalya'da Anfaş Antalya Fuar Merkezi'nde, Yöresel Ürünler Fuarı (YÖREX) açılış programına katılacak, partisinin Antalya İl Başkanlığını ziyaret edecek, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Geleneksel Ödül Töreni'nde bulunacak.

2- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kocaeli Sanayi Odası Meclis Toplantısı'na katılacak, valiliği ziyaret edecek.

3- TÜİK, temmuz ayına ilişkin sanayi ciro endeksi ve motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıklayacak.

4- Gübretaş Genel Müdürü İbrahim Yumaklı, AA Finans Masası'na konuk olacak.

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Londra'da Kraliyet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nde Avrupa’nın geleceği üzerine bir konuşma yapacak, İngiltere'de İslamofobi konusunda çalışmalar yürüten önemli isimlerle çalışma yemeğinde bir araya gelecek.

2- Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Çin'de yapılacak Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (BMDTÖ) 22. Genel Kurul Toplantısı’na katılacak ve ikili görüşmelerde bulunacak.

3- Myanmar'ın Arakan (Rakhine) eyaletinde yaşayan Müslümanlara yönelik şiddet olayları takip ediliyor.

4- Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan kriz izleniyor.

5- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

KÜLTÜR SANAT

- 24. Uluslararası Adana Film Festivali basın toplantısı yapılacak.

SPOR

1- UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftasında gruplarda 8 karşılaşma oynanacak.

- Beşiktaş, G Grubu ilk hafta maçında deplasmanda Portekiz'in Porto ekibiyle karşılaşacak.

- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ayrıca Tottenham (İngiltere) - Borussia Dortmund (Almanya), Real Madrid (İspanya) - APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) , Leipzig (Almanya) - Monaco (Fransa), Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Napoli (İtalya), Feyenoord (Hollanda) - Manchester City (İngiltere), Liverpool (İngiltere) - Sevilla (İspanya) ve Maribor (Slovenya) - Spartak Moskova (Rusya) karşılaşmaları yapılacak.

2- 2017 Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda çeyrek final turu, Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak Yunanistan-Rusya ve İtalya-Sırbistan maçlarıyla tamamlanacak.

3- Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacakları Ludogorets maçı öncesi 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek.

- Turuncu-mavililer, son çalışmasını gerçekleştirecek.

- Bulgaristan'ın Ludogorets takımının teknik direktörü Dimitar Dimitrov, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda basın toplantısına katılacak.

- Ludogorets, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

4- Torku Konyaspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, Olympique Marsilya ile oynayacakları UEFA Avrupa Ligi maçı öncesi Velodrom Stadı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.

- Yeşil-beyazlılar, son çalışmasını Velodrom Stadı'nda yapacak.

5- Hentbol Erkekler Süper Kupa maçında Beşiktaş Mogaz ile Beykoz Belediyespor, Ankara'da karşı karşıya gelecek.