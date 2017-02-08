129 kişi hakkında iddianame hazır

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) adliye yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, 87'si tutuklu 129 şüpheli hakkında ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Zafer Koç koordinesinde, FETÖ'nün adliye yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturmada cumhuriyet savcıları Ramazan Yazır ve Yakup Ali Kahveci, 87'si tutuklu, 42'si adli kontrollü olmak üzere toplam 129 şüpheli hakkında iddianame hazırladı.

Tüm şüpheliler hakkında ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası talep edilen iddianamede, 103 zabıt katibi, 8 mübaşir, 2 bilgisayar işletmeni, 3 yazı işleri müdürü, 2 icra müdürü, 2 teknisyen, 2 öğretmen, 3 hemşire, 1 bilgisayar mühendisi, 2 özel sektör ve 1 ev hanımı olmak üzere 129 şüphelinin 120'sinin adliye personeli, 9'unun ise farklı meslek gruplarına mensup olduğu kaydedildi.

İddianamede, 122 şüphelinin örgütün şifreli haberleşme programı ''ByLock/Eagle'' kullandığı, bunlardan 117'sinin adliye personeli olduğu belirtildi. Dosya kapsamında hemşire, öğretmen, ev hanımı, bilgisayar mühendisi ve özel sektörde çalışan şüphelilerin adliye çalışanı personelle ilgili örgüt adına sorumlu ''imamlık'' görevi yapmaları nedeniyle adliye yapılanması soruşturmasına dahil edildiği vurgulandı.

Başsavcılıkça onaylanan iddianame, İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. Mahkeme heyetinin 15 gün içerisinde iddianamenin kabulü veya reddi yönünde karar vermesi bekleniyor. İddianamenin kabulü halinde şüpheliler ileriki günlerde hakim karşısına çıkacak.

Bu arada, FETÖ'nün adliye yapılanmasına ilişkin soruşturma çok yönlü devam ediyor. AA