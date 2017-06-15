  • 15 HAZIRAN 2017, PERŞEMBE

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128 ağır makineli tüfek mermisi ele geçirildi

Düzce'de düzenlenen operasyonda, 128 ağır makineli tüfek mermisi ile 30 kök hint keneviri ele geçirildi.

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128 ağır makineli tüfek mermisi ele geçirildi

Düzce'de düzenlenen operasyonda, 128 ağır makineli tüfek mermisi ile 30 kök hint keneviri ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, mühimmat kaçakçılığı ve uyuşturucu satışı ihbarı alan Düzce Jandarma Komutanlığı Kaçakçılıkla Mücadele ekipleri, Gümüşova ilçesine bağlı Ardıçdibi köyünde bazı adreslere operasyon düzenledi.

R.Ö, H.Ö. ve S.Ç'nin bulunduğu adreslerde yapılan aramada, çeşitli çaplarda 128 ağır makineli tüfek mermisi bulundu. Ayrıca S.Ç'nin evinin yanındaki fındık bahçesinde de 30 kök hint kenevirinin ekili olduğu tespit edildi.

Jandarma tarafından gözaltına alınan 3 şüphelinin işlemleri devam ediyor.

Etiketler: düzce, mühimmat, uyuşturucu operasyonu
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