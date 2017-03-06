  • 06 MART 2017, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 15º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.72
    EURO 3.937
  • BIST 91139.51
    ALTIN 147.16
Buradasınız : » » 122 bin ByLock kullanıcısından 910'u akademisyen çıktı

122 bin ByLock kullanıcısından 910'u akademisyen çıktı

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın tespit ettiği 122 bin ByLock kullanıcısından 910'u akademisyen çıktı. Savcılık listeyi, YÖK'e gönderdi. Öğretim üyeleri hakkında işlem başlatıldı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
122 bin ByLock kullanıcısından 910u akademisyen çıktı

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın tespit ettiği 122 bin ByLock kullanıcısından 910'u akademisyen çıktı. 122 bin ByLock kullanıcısı ve 18 milyon mesaj içeriği tek tek tespit edildi. Programı indirenlerin de  şifreli yazışma programını etkin olarak kullandığı belirlendii.  Savcılık listeyi, Yükseköğretim Kurulu'na gönderdi. Öğretim üyeleri hakkında işlem başlatıldı.

Bir başka soruşturma ise, akademik personelin belirlendiği sınavla ilgili yürütülüyor. Soruyumada toplanan deliller 2008 ve 2009'daki ALES'lerde kopya çekildiğini işaret ediyor, FETÖ üyelerinin sadece Kamu Personeli Seçme Sınavı’nda değil, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı’nda da soruları çaldığı belirlendi.

Yaklaşık 30 bin kişinin akademik kadroya yerleştiği ortaya çıktı. İtirafçı olan sınav birincileri sınavdan önce soruların kendilerine verildiğini söyledi. 

Etiketler: öğretim üyesi, mi, bylock
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

GÜNDEM HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER