12 Temmuz 2017 gündeminde neler var?

1- 15 Temmuz'un birinci yılı

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB Kabul Salonu'nda, 15 Temmuz kapsamında, yabancı sermayeli yatırımcılar ile yapılacak toplantıya katılacak.

- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, parti genel merkezinde "Meydanların Dili" sergisinin açılışına ve "15 Temmuz Milli İrade Zaferinin Analizi Kitabı"nın tanıtımına iştirak edecek.

- AK Parti Genel Başkan Vekili ve Başbakan Binali Yıldırım, SETA'da "Uluslararası 15 Temmuz Sempozyumu"na, partisinin genel merkezinde ise "Meydanların Dili" sergisinin açılışına ve "15 Temmuz Milli İrade Zaferinin Analizi" kitabının tanıtımına katılacak.

- Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Ahmet Hamdi Akseki Camisi Sergi Salonu'ndaki "Ezanları Susturan Darbelerden, Darbeleri Susturan Selalara" başlıklı, 15 Temmuz temalı fotoğraf sergisinin açılışına katılacak.

- Yurt dışındaki Türk temsilciliklerinde ve sivil toplum örgütlerinde anma programları düzenlenecek.

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık edecek.

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM Anayasa Komisyonunda, Meclis İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi üzerinde görüşmeler başlayacak.

EKONOMİ

1- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Katar Ekonomi ve Ticaret Bakanı Sheikh Ahmed bin Jassim bin Muhammed Al Thani ile görüşecek.

2- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Sarayönü'ndeki Gözlü Tarım İşletmesi Müdürlüğünde, TİGEM 67. Geleneksel Hasat Bayramı ve Tarla Günü etkinliğine katılacak.

3- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, ikili görüşmelerde bulunacak, Türkiye-Angola Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) kapanış oturumuna iştirak edecek.

4- Maliye Bakanı Naci Ağbal, Bayburt'ta ziyaretlerde bulunacak, şehitler için düzenlenecek mevlit programıyla sergi açılışına katılacak.

5- Dünya Petrol Kongresi sürüyor

- Anadolu Ajansının global iletişim sponsoru olduğu 22. Dünya Petrol Kongresi'nde, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı ülkelerin enerji bakanları yuvarlak masa toplantısı yapacak.

6- TÜİK, mayıs ayı dış ticaret endeksleri ile motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıklayacak.

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Burkina Faso Dışişleri, İşbirliği ve Yurtdışında Yaşayan Burkinalılar Bakanı Mamadou Alpha Barry ile görüşecek.

- Burkina Faso Devlet Başkanı Roch Marc Christian Kabore tarafından kabul edilecek Çavuşoğlu, basın toplantısı düzenleyecek.

2- Musul kent merkezinin terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılmasının ardından gelişmeler takip ediliyor.

3- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.

4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

5- Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki kriz izleniyor.

SPOR

1- UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda ilk maçlar tamamlanacak.

2- Avrupa 20 Yaş Altı Kadınlar Basketbol Şampiyonası Portekiz'de devam ediyor.

3- Teniste sezonun üçüncü Grand Slam Turnuvası Wimbledon, İngiltere'de sürüyor.

4- Fransa Bisiklet Turu'na 11. etap yarışıyla devam edilecek.