12 Mart 2017 gündeminde neler var?

1-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek Uluslararası İyilik Ödülleri töreni ile toplu açılış törenine katılacak.

2-AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, valiliği ziyaret edecek, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki mitinge katılacak. İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu Gemlik-Bursa kesimi açılış törenine katılacak Yıldırım, Gökdere Meydanı'ndaki mitingde halka hitap edecek.

3- Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Sancaktepe AK Parti ilçe binası ve seçim koordinasyon merkezi açılışına katılacak, "Ordulular Evet Diyor" etkinliğinde konuşacak, BEMBİRSEN öğretmenler buluşmasına iştirak edecek, "Genç Kürsü" Sancaktepe gençliği ile buluşma etkinliğinde yer alacak.

4- Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, partisinin il teşkilatı ile toplantı yapacak, Akçakoca'da esnafı ziyaret edecek, sivil toplum kuruluşları, muhtarlar ve ilçe teşkilatıyla bir araya gelecek.

5- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop’un da katılımıyla basın mensupları ile kahvaltı yapacak, Denizli AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı ile Türkiye Gençlik Vakfının düzenlediği gençlerle buluşma programına katılacak.

6- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu Gemlik-Bursa Arası Otoyol Kesimi açılış törenine katılacak.

7- Hollanda yönetiminin, Türk Bakanların vatandaşlarla buluşmasını ve diplomatik temsilciliklere ulaşmasını engellemesiyle ilgili gelişmeler takip ediliyor.

8- Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Almanya'nın başkenti Berlin'de, ''İçimizdeki Kahramanlar 15 Temmuz Gecesini Anlatıyorlar'' programına katılacak.

9- Terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu Musul'u kurtarma operasyonuna ilişkin gelişmeler izleniyor.

10- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ve Fırat Kalkanı Harekatı takip ediliyor.

11- Üniversiteye girişte birinci aşama olan 2 milyon 265 bin 902 adayın başvurduğu Yükseköğretime Geçiş Sınavı yapılacak.

12- Spor Toto Süper Lig'de 24. haftaya Atiker Konyaspor-Medipol Başakşehir, Çaykur Rizespor-Antalyaspor, Beşiktaş-Kayserispor maçlarıyla devam edilecek.