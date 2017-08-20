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Buradasınız : » » 12 eski emniyet mensubuna ByLock'tan gözaltı

12 eski emniyet mensubuna ByLock'tan gözaltı

İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonda,"ByLock"u kullandıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı alınan 19 eski emniyet mensubundan 12'si yakalandı.

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12 eski emniyet mensubuna ByLocktan gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı alınan 19 eski emniyet mensubundan 12'si yakalandı.

FETÖ/PDY'ye soruşturması kapsamında, ByLock kullandığı öne sürülen 19 eski emniyet mensubunun yakalanması için gözaltı kararı alındı.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması çerçevesinde, İstanbul merkezli 9 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda hakkında gözaltı kararı bulunan 19 şüpheliden 12'si yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan yerleşkesine getirilen zanlıların işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Etiketler: FETÖ/PDY, bylock, istanbul emniyet müdürlüğü
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