12 Ağustos 2017 gündeminde neler var?

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Zonguldak ve Bartın'da DSİ tesisleri toplu temel atma töreni ile orman köylülerine kullandırılan gelir getirici tür ve ORKÖY kredi sertifikaları dağıtım merasimine katılacak, Valilik ve AK Parti il başkanlıklarını ziyaret edecek.

2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Malatya ile Doğanyol ve Pütürge ilçelerinde çeşitli temas ve ziyaretlerde bulunacak.

3- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, basın toplantısı düzenleyecek.

EKONOMİ

1- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Yalova Armutlu'da kaymakamlığı ve belediyeyi ziyaret edecek, pazar yeri ve sosyal tesislerin açılışı ile kapalı balıkçı barınağı temel atma törenine iştirak edecek.

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

2- Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan kriz izleniyor.

SPOR

1- Dünya Atletizm Şampiyonası, İngiltere'nin başkenti Londra'da sürüyor.

- Şampiyonanın dokuzuncu gününde erkekler 4x100 ve 4x400 elemelerinde Türk Milli Takımı sporcuları piste çıkacak.

2- Süper Lig'de sezonun ilk haftasına Gençlerbirliği-Kardemir Karabükspor, Akhisar Belediyespor-Demir Grup Sivasspor, Alanyaspor-Kasımpaşa, Göztepe-Fenerbahçe maçlarıyla devam edilecek.

3- TFF 1. Lig'de sezonun ilk haftasına Çaykur Rizespor-Manisaspor, İstanbulspor-Eskişehirspor, Adanaspor-Denizlispor karşılaşmalarıyla devam edilecek.